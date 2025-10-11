Καιρός: Λιακάδα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Επιστρέφουν οι βροχές στα δυτικά

Μία καλός, μία κακός είναι ο καιρός αυτές της μέρες αφού μετά τα ηλιόλουστά τελευταία 24ωρα, οι βροχές φαίνεται ότι θα επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, και κυρίως θα επηρεάσουν τα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά «τα φθινοπωρινά “καλοκαιράκια” είναι ο κοινός “ποιητικός” τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες», που χαρακτηρίζουν τον καιρό τις τελευταίες μέρες που δεν σημειώνει βροχές αλλά ήλιο.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα σημειωθούν βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά μέχρι εκείνες της μέρες ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι «καλοκαιρινός».

Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει ο μετεωρολόγος: «Στην Ελλάδα , μετά από μια ανάσα ευδείας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, μέχρι τότε όμως, απολαμβάνουμε την καθαρή λιακάδα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πράξη του φθινοπώρου».

Για τον υπόλοιπο κόσμο ενημερώνει ότι: «Στην Ευρώπη, αυτές οι μέρες γιορτάζονται και με τοπικές παραδόσεις, συνήθως συνδεδεμένες με Αγίους, και υπάρχουν ειδικές ονομασίες για αυτές τις ξαφνικές λιακάδες μέσα στο φθινόπωρο».