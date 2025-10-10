Πάτρα: Η παράδοση συνάντησε την μοντέρνα και την Βαλκανική μουσική

Οι «Θράξ Πάνκc» και οι «Banda Entopica» έπαιξαν live και "γέμισαν" την πλατεία Γεωργίου το βράδυ της Πέμπτης 9-10-2025
Οι «Θράξ Πάνκc» και οι «Banda Entopica», το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των δράσεων της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, παρουσίασαν στο κοινό της Πάτρας, τη δική τους μουσική πρόταση.
Σημείο αναφοράς σε αυτό το ιδιότυπο σύμπλεγμα παραδοσιακής, μοντέρνας και βαλκανικής μουσικής ήταν η πλατεία Γεωργίου, η οποία πλημμύρισε από ήχους γκάϊντας και καβάλ, ήχους από νταούλι και λύρα, από κλαρίνο, τρομπέτα και ακορντεόν.
Εκατοντάδες φίλοι της μουσικής έζησαν ένα ξεχωριστό αντάμωμα με τα όργανα να δίνουν βήμα για χορό, μέσα από την πρόσμιξη, διαφορετικών μουσικών.
Οι «Θραξ Πανκc» πειραματίστηκαν επί σκηνής, έχοντας ενσωματώσει στη μουσική τους σύγχρονη αισθητική και ύφος από διάφορα μουσικά είδη ανά τον κόσμο, αντίστοιχα με τα ακούσματά τους.
Οι Banda Entopica ένωσαν το κλαρίνο, την τρομπέτα, το ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου αλλά και όλης της βαλκανικής χερσονήσου, ερμηνέυοντας τραγούδια παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις, προσφέροντας συγχρόνως με τη σειρά τους μια χορευτική εμπειρία χωρίς κανόνες και γεμάτη αυτοσχεδιασμό με τη συμμετοχή του κοινού της Πάτρας.
Την συναυλία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.
