Πάτρα: Η παράδοση συνάντησε την μοντέρνα και την Βαλκανική μουσική

Οι «Θράξ Πάνκc» και οι «Banda Entopica», το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των δράσεων της αντιδημαρχίας Πολιτισμού, παρουσίασαν στο κοινό της Πάτρας, τη δική τους μουσική πρόταση.

Σημείο αναφοράς σε αυτό το ιδιότυπο σύμπλεγμα παραδοσιακής, μοντέρνας και βαλκανικής μουσικής ήταν η πλατεία Γεωργίου, η οποία πλημμύρισε από ήχους γκάϊντας και καβάλ, ήχους από νταούλι και λύρα, από κλαρίνο, τρομπέτα και ακορντεόν.

Εκατοντάδες φίλοι της μουσικής έζησαν ένα ξεχωριστό αντάμωμα με τα όργανα να δίνουν βήμα για χορό, μέσα από την πρόσμιξη, διαφορετικών μουσικών.