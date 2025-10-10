«Με έμπνευση το Φθινόπωρο»: Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά στο Πολύεδρο

Σας περιμένουμε για ξέγνοιαστες στιγμές στον κήπο του Πολύεδρου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση!

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν με έμπνευση τα χρώματα, τις υφές και τις μυρωδιές του φθινοπώρου, με υλικά από τη φύση.

Στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις στο Πολύεδρο , στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα, αυτό το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, μαζί με τα παιδιά, παίζουμε και δημιουργούμε «Με έμπνευση το Φθινόπωρο».

Αναφορικά με το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο την ερχόμενη εβδομάδα 13-18 Οκτωβρίου 2025, έχει κατ' αρχάς προγραμματιστεί στο Πολύεδρο, την Τρίτη 14-10 στις 19.00 εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ο Νόμος έχει τη δική του Ιστορία. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου» της Αθηνάς Φιλίππου, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών και την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας

Προλογίζει - συντονίζει ο Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Chair of the Section on Education Reform of the European Association of Professors Emeriti.

Καλωσόρισμα – χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι: Ευάγγελος Πολυβίου, Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής και Πρύτανης του Παν. Πατρών, Ανδρέας Φιλίππου, πρώην υπουργός Παιδείας της Κυπριακής

Δημοκρατίας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιώργος Παναγιωτάκης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και Σήφης Μπουζάκης, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Αντιφώνηση θα κάνει η συγγραφέας Αθηνά Φιλίππου και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Τετάρτη 15-10 στις 20.00 "Διάλογοι με την αρχαιότητα" Κύκλος εκδηλώσεων με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των

Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Θα παρουσιαστούν τρία (3) βιβλία της σειράς:

Συντονίστρια η Κατερίνα Οικονομοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπ. Πατρών),

•μήτε ἄῤῥεν μήτε θῆλυ – Ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα με Ομιλήτρια την: Μαρία Σκλαβενίτη,

•Πόρνες και πορνεία – Η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ασκητών, Ομιλητής: Τηλέμαχος Ασημακόπουλος και

•Η αυλή των θαυμάτων - Ευφάνταστες και παράδοξες ιστορίες από την ελληνική αρχαιότητα, Ομιλήτρια: Μαρία Μανδηλαρά

Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πέμπτη 16-10 στις 18.00 «Με βελόνα και κλωστή»

Ξαναρχίζουν οι συναντήσεις μας με την πιο εμπνευσμένη και δημιουργική παρέα !!!

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Παρασκευή 17 και Σάββατο 18-10 Εκδηλώσεις με αφορμή το κλείσιμο της εικαστικής έκθεσης «Αφηγήσεις καλοκαιριού».

Σάββατο 18-10 στις 10.30 το πρωί Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά.