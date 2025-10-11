4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας!

Η Πάτρα είναι έτοιμη για τη μεγάλη γιορτή με τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που διοργανώνεται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στη μνήμη του σπουδαίου πρωταθλητή της Παναχαϊκής.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο Νότιο Πάρκο της πόλης δίπλα στο κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου της Πάτρας.

4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

-Ημιμαραθώνιος, είναι αγώνας 21.097 μέτρων και αφορά σε γεννηθέντες και γεννηθείσες το 2007 και νωρίτερα. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.45.

-Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρων και αφορά σε γεννηθέντες 2013 και γεννηθείσες και νωρίτερα. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 17.00.

-Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρων για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού(2014-2016) και ΑμεΑ. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 18.15.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

-Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρες 9.00-12.00

-Μόνο για τους δρομείς από άλλες περιοχές, που θα αφιχθούν στην πόλη την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του αθλητικού τους εξοπλισμού στο σημείο εκκίνησης από τις 14.00 μέχρι τις

16.00.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή του Αγώνα είναι μετρημένη και πιστοποιημένη από την εταιρεία AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) επίσημης μέτρησης και πιστοποίησης και οι επιδόσεις στον Ημιμαραθώνιο των 20.097 μέτρων και τα 5.000 μέτρα θα αναγνωρίζονται από τον ΣΕΓΑΣ.

Η διαδρομή είναι επίπεδη, ασφάλτινη και ασφαλής. Διασχίζει το Νότιο Πάρκο, την Ιχθυόσκαλα, το Παλιό Λιμάνι και το Τελωνείο, τη Μαρίνα, τη Γλυφάδα, τον Ο.ΠΑ.ΘΑ και τον ΙΟΠ, την Τερψιθέα, το Έλος της Αγυιάς, την πρώην Πλαζ του ΕΟΤ. Εκτείνεται από τον ποταμό Γλαύκο που βρίσκεται νότια μέχρι τον προστατευόμενο από τη Διεθνή Συνθήκη Ραμσάρ Υγροβιότοπο «Έλος της Αγυιάς» και την πρώην Πλαζ του ΕΟΤ που βρίσκονται βόρεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Αναλυτικά θα υπάρχουν γιατροί για κάθε ενδεχόμενο στα παρακάτω σημεία:

-1.000 μέτρα: Στη μέση της διαδρομής και τον τερματισμό.

-5.000 μέτρα: Στη μέση της διαδρομής και τον τερματισμό.

-Ημιμαραθώνιος: Στο 7ο χιλιόμετρο, το 14ο χιλιόμετρο και τον τερματισμό.

Επίσης θα υπάρχουν:

-Φυσιοθεραπευτές του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας-Ηλείας, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών στον τερματισμό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

-Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

-Μοτοσικλετιστές της Τροχαίας Πατρών και της Ομάδας «Ζ».

-Η ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

-Μοτοσικλετιστές της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου.

Οι αθλητές που θα αναφέρουν τραυματισμό (μυϊκές θλάσεις, κράμπες κ.ο.κ.) θα εξετάζονται από γιατρό και θα τους προσφέρεται περίθαλψη 1ου βαθμού από τους φυσιοθεραπευτές.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Την ηλεκτρονική́ χρονομέτρηση των αγώνων, καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει αναλάβει εταιρεία επίσημης χρονομέτρησης. Για τον λόγο αυτό́ όλοι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που θα παραλάβουν μαζί́ με τον αριθμό́ συμμέτοχης τους από́ τη Γραμματεία της διοργάνωσης. Για τον Ημιμαραθώνιο θα υπάρχουν επίσης ενδιάμεσοι σταθμοί́ ελέγχου χρονομέτρησης (check point) στα σημεία αναστροφής.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:

5.000 μ.

Έως 17 ετών: Αγόρια-Κορίτσια (γεν. 2008 και μεταγενέστερα).

18-39 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 2007-1986).

40 ετών και μεγαλύτεροι-μεγαλύτερες: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1985 και προγενέστερα).

Ημιμαραθώνιος

18-29 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 2007 - 1996).

30-39 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1995-1986).

40-49 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1985-1976).

50-59 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1975 - 1966).

60 ετών και μεγαλύτεροι-μεγαλύτερες: Άνδρες-Γυναίκες (γεν.1965 και προγενέστερα).

1.000μ.

Οι τρεις πρώτοι νικητές και οι τρεις πρώτες νικήτριες, καθώς και οι τρεις πρώτες ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ακόμη θα βραβευτούν η πολυπληθέστερη ομάδα/σύλλογος/ φορέας στον Ημιμαραθώνιο και η πολυπληθέστερη ομάδα/σύλλογος/ φορέας στον Ημιμαραθώνιο στα 5.000 μ.

Τέλος θα βραβευτούν η πολυπληθέστερη ομάδα Δημοτικού σχολείου που θα συμμετάσχει στα 1.000 μ. και η πολυπληθέστερη ομάδα σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχει στα 5.000 μ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στον Αγώνα των 1.000 μέτρων θα υπάρχει σταθμός υποστήριξης με εμφιαλωμένο νερό́ και μπανάνες στον τερματισμό́.

Στον Αγώνα των 5.000 μέτρων θα υπάρχουν δύο σταθμοί́ υποστήριξης που θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό́ , ο 1ος στα 2.500 μ. στο σημείο αναστροφής των αθλητών-αθλητριών και ο 2ος στον τερματισμό́. Στον τερματισμό́ επίσης , θα διατίθενται μπανάνες σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Στον Ημιμαραθώνιο 21.097 μέτρων θα υπάρχουν οκτώ́ σταθμοί υποστήριξης που θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό́ , οι επτά́ ανά́ 2.500 μέτρα περίπου και ο 8ος στον τερματισμό́.

Στο ήμισυ της διαδρομής θα διατίθεται ενεργειακό́ ρόφημα .

Στον τερματισμό́ για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες του Ημιμαραθωνίου θα παρέχονται ισοτονικό́ ρόφημα και μπανάνες.

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος». Συνδιοργανωτές του Αγώνα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο ΑΓΣ Άτλας, ενώ διοργανώνεται υπό τη αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΣΕΓΑΣ. Μεγάλος χορηγός είναι ο Coffee Island, silver sponsor η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ και η ΠΕΔ και χορηγοί οι ΛΟΥΞ, Dole ( μπανάνες), Saucony, Euronuts (Ηλίας Μπακάλης/Ξηροί Καρποί), Olympian Spirit (Οικονομόπουλος Βασίλης, ηλεκτρολύτες, ενεργειακά Gel), Trigas Nephros, Trigas Health.