Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση εξάχρονου σε δομή

Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη σεξουαλική κακοποίηση του εξάχρονου στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο τρίτος κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη αυτή, καθώς φέρεται να ακινητοποίησε το παιδί για να ασελγούν σε βάρος τους οι άλλοι δύο.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 25 και 22 ετών οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα και μετά την κακουργηματική δίωξη που τους ασκήθηκε παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Μέχρι την απολογία τους θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί διαμένει στη δομή με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές.













