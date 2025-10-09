Πάτρα: Η παράσταση "Ο άνθρωπος του Θεού" σε σκηνοθεσία Δημήτρη Γεωργαλά, στο Επίκεντρο+

Το θεατρικό έργο του Ανδρέα Κεντζού «Άνθρωπος του Θεού» σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Δημήτρη Γεωργαλά μετά την περσινή επιτυχία στην Αθήνα στο Θέατρο 104, έρχεται για τρεις (3) μόνον παραστάσεις στην Πάτρα, στο θέατρο Επίκεντρο+, στην οδό Νόρμαν 16 και Αγ. Διονυσίου, την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

Μια ιστορία όπου η πίστη και η αμφιβολία, η λύτρωση και η εκδίκηση συγκρούονται αμετάκλητα. Με έντονους διαλόγους, καθηλωτικές ερμηνείες και μια σκηνοθετική προσέγγιση που εντείνει την ατμόσφαιρα, η παράσταση καλεί το κοινό να αναμετρηθεί με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα: Τι σημαίνει να πιστεύεις; Πόσο εύθραυστη είναι η ηθική μας όταν δοκιμάζεται σε μια κοινωνία που σείεται; Και ποια είναι, τελικά, η σχέση του ανθρώπου με το θείο;

Συντελεστές

Κείμενο: Ανδρέας Κεντζός

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γεωργαλάς

Επιμέλεια σκηνικών/κοστουμιών: Κατερίνα Μωροπούλου

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Κινησιολογία: Αναστασία Γεωργαλά

Επιμέλεια μουσικής: Δημήτρης Γεωργαλάς

Γραφιστική Επιμέλεια: Κατερίνα Σεμερτζόγλου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Ανδριόπουλος

Video/Trailer παράστασης: Νικήτας Χάσκας

Sound Editing: Γιώργος Γιαννακούλας

Επικοινωνία: Καλλ. Εταιρεία CALD/Le Canard qui Parle

Εκτέλεση Παραγωγής: ΜΑΝΤΑΜ ΣΑΡΔΑΜ

(web site: https://madamsardam.com/ FB: Μαντάμ Σαρδάμ, IG: @madamsardam)

Ερμηνεύουν οι: Αυγουστίνος Ρεμούνδος, Δήμητρα Σύρου, Έλενα Τυρέα.