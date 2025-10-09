Το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο στο 53% της Γάζας - Τι προβλέπεται για ομήρους και σορούς

Εξαιρετικά σημαντικές λεπτομέρειες για την συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα αποκάλυψαν σήμερα (09.10.2025) οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών αλλά και για τις θέσεις που θα καταλάβουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Συγκεκριμένα, μόλις η κυβέρνηση του Ισραήλ επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, θα ξεκινήσει η σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων και θα καταλάβουν συγκεκριμένα σημεία ελέγχου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εντός 24 ωρών, ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό του περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός των αστικών περιοχών.

Μάλιστα, οι IDF θα ελέγχουν:

μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας,

τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μιας λωρίδας γης μήκους 14 χιλιομέτρων στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου,

την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας της Γάζας,

ένα στρατηγικό σημείο ελέγχου έξω από τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και

μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Εντός των 72 ωρών από την υποχώρηση των IDF και την εφαρμογή της εκεχειρίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 48 ομήρους, 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί, με την παλαιστινιακή οργάνωση να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένα από τα πτώματα των δολοφονημένων ομήρων, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την απελευθέρωσή τους.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι η επιχείρηση αυτή έχει την ονομασία «Επιστροφή στα Σύνορά τους» ένα εβραϊκό εδάφιο που σηματοδοτεί το τέλος μιας πολεμικής σύγκρουσης.

Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού με συνοπτικές διαδικασίες, δίχως τελετές εξευτελισμού και στη συνέχεια ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει στην ισραηλινή στρατιωτική βάση Re’im.

Εκεί, θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Οι όμηροι που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σορόκα στην πόλη Μπερ Σεβά.

Οι όμηροι που θα κριθεί ότι βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη κατάσταση θα περάσουν από αρχικές ιατρικές εξετάσεις στη στρατιωτική αυτή βάση, όπου ορισμένα μέλη των οικογενειών τους και αγαπημένα τους πρόσωπα ενδέχεται να τους περιμένουν στην συγκεκριμένη στρατιωτική βάση.

Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα νοσηλευτούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου και θα συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων θα παραδοθούν σε ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή προς τιμήν τους, παρουσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης «για λόγους ασφαλείας» σε περίπτωση που είναι παγιδευμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Έπειτα, θα μεταφερθούν στις ιατροδικαστικές αρχές για ταυτοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες.