Φενγκ Σούι: Τα 5 λάθη στην είσοδο του σπιτιού που εμποδίζουν την καλή τύχη και την ευημερία

Η είσοδος ενός σπιτιού συχνά θεωρείται απλώς ένας χώρος μετάβασης από τον εσωτερικό στον εξωτερικό κόσμο.

Είναι, όμως ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους που σας εισάγει στο εσωτερικό του σπιτιού σας και καλωσορίζει τους επισκέπτες σας.

Λόγω της πολυάσχολης καθημερινότητας, αυτοί οι χώροι γίνονται γρήγορα ακατάστατοι, αλλά με την υιοθέτηση των αρχών του Φενγκ Σούι, μπορείτε να αλλάξετε την ενέργεια και να καλλιεργήσετε την ηρεμία.

Το Φενγκ Σούι είναι η αρχαία φιλοσοφία που εξετάζει τη ροή της ενέργειας στους χώρους για να δημιουργήσει αρμονία. «Το Φενγκ Σούι στην είσοδο είναι κρίσιμο, καθώς είναι το σημείο όπου η ζωτική ενέργεια, ή Qi, εισέρχεται στο σπίτι σας», εξηγεί ο Victor Cheung, ιδρυτής του Feng Shui Nexus.

«Ένας καλά σχεδιασμένος χώρος εισόδου εξασφαλίζει ότι αυτή η ενέργεια είναι θετική, προάγοντας την καλή τύχη και την ευημερία. Βοηθά στο να δημιουργηθεί μια θετική και φιλόξενη ατμόσφαιρα, εξασφαλίζοντας ότι ξεκινάτε και τελειώνετε την ημέρα σας με καλή ενέργεια, προάγοντας την αίσθηση της ευημερίας».

Ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι κάνετε αυτά τα λάθη στο Φενγκ Σούι στην είσοδο του σπιτιού σας, και η διόρθωσή τους μπορεί να είναι το κλειδί για να φέρετε καλή ενέργεια.

Φενγκ Σούι: Τα 5 λάθη στην είσοδο του σπιτιού σας που πρέπει να διορθώσετε:

Λάθος θέση του καθρέφτη

Όλες οι είσοδοι χρειάζονται έναν καθρέφτη. Σας δίνουν την ευκαιρία να ελέγξετε το πρόσωπό σας πριν φύγετε από το σπίτι και να φωτίσετε αυτούς τους συνήθως στενούς και σκοτεινούς χώρους.

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι για την είσοδο του σπιτιού, οι καθρέφτες και οι επιφάνειες αντανάκλασης μπορούν να βοηθήσουν να φαίνεται πιο ευρύχωρη και φωτεινή και να ενισχυθεί η ενέργεια της.

«Αποφύγετε να χάσετε αυτή την ευκαιρία τοποθετώντας στρατηγικά καθρέφτες ή διακόσμηση που αντανακλά το φως για να ενισχύσετε τη ροή της ενέργειας και να δημιουργήσετε την αίσθηση ενός ανοιχτού χώρου», λέει ο Victor Cheung, ιδρυτής του Feng Shui Nexus.

Χρειάζεται να προσέχετε πού κρεμάτε τον καθρέφτη σας, προειδοποιεί η σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων με βάση το Φενγκ Σούι, Lali Kafi Gonzalez. «Ένα κοινό λάθος είναι να κρεμάμε καθρέφτες στην είσοδό μας ακριβώς απέναντι από την κεντρική πόρτα», λέει η Lali.

«Δεν είναι πρόβλημα να έχετε έναν καθρέφτη στην είσοδό σας, και μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να αναβαθμίσετε το σχέδιο της, αλλά φροντίστε να τον κρεμάσετε κάθετα στην κεντρική πόρτα ώστε να μην αντανακλά την ενέργεια Qi πίσω στην πόρτα».

Ξεχνάτε ότι η είσοδος ξεκινά έξω από την πόρτα

Στην είσοδο ενός σπιτιού περιλαμβάνεται και το εξωτερικό τμήμα της εισόδου ή της αυλής σας. Έτσι ενσωματώστε αυτό το μέρος του σπιτιού στον σχεδιασμό για το Φενγκ Σούι της εισόδου σας και σκεφτείτε πώς τα δύο μέρη συνεργάζονται.

«Η είσοδος αρχίζει έξω από το σπίτι πότε μην ξεχνάτε να κάνετε την εξωτερική είσοδο όμορφη, καθαρή και οργανωμένη», λέει η Lali, «

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της οδού του σπιτιού είναι ευδιάκριτος, καθαρίστε και χρησιμοποιήστε όμορφο φωτισμό εξωτερικών χώρων.

«Αν έχετε φυτά Φενγκ Σούι έξω, μην ξεχνάτε να τα φροντίζετε και να τα κρατάτε υγιή. Αν υπάρχει μονοπάτι προς την πόρτα σας, φροντίστε να είναι καλά συντηρημένο, να έχει φωτισμό εξωτερικών μονοπατιών και να είναι προσβάσιμο».

Επιλογή λάθος φωτισμού

Ο φωτισμός είναι πάντα σημαντικός, αλλά έχετε σκεφτεί ότι ο φωτισμός στην είσοδό σας μπορεί να συνεισφέρει σε κακή ενέργεια Φενγκ Σούι;

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αρκετό φωτισμό γύρω από τις πόρτες τους και μέσα στην είσοδο», λέει η Lali. «Ο φωτισμός είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε την ενέργεια (Qi) σε έναν χώρο.»

«Ο ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να δημιουργήσει μια μελαγχολική και στάσιμη ατμόσφαιρα, οπότε φροντίστε η είσοδος να είναι καλά φωτισμένη, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά», συμφωνεί ο Victor.

«Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος είναι καλά φωτισμένη με φυσικό και τεχνητό φως και χρησιμοποιήστε θερμά φώτα προκειμένου να προσκαλέσετε θετική ενέργεια στο σπίτι σας, κάνοντάς την να φαίνεται φιλόξενη και γεμάτη ενέργεια».

Κάντε τμηματοποίηση του σχεδίου σας για τον φωτισμό στην είσοδο, όπως θα κάνατε και στους βασικούς χώρους του σπιτιού, όπως η κουζίνα, τα υπνοδωμάτια και τα καθιστικά.

Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό, δηλαδή, σε ένα τραπέζι κονσόλα μπορεί να φωτίσει μια μικρή σύνθεση, ο επαρκής φωτισμός οροφής θα προσφέρει γενικό φως, ενώ αν υπάρχει χώρος, προσθέστε μερικά φωτιστικά τοίχου για να συμβάλλετε στην φωτεινότητα του χώρου.

Ακαταστασία

«Για να δημιουργήσετε ένα ιδανικό Φενγκ Σούι στην είσοδο, είναι κρίσιμο να διατηρείτε έναν καθαρό και τακτοποιημένο χώρο, επιτρέποντας στην ενέργεια να ρέει εύκολα μέσα από το χώρο», λέει ο Tommy Zung, κύριος σχεδιαστής στο Studio Zung.

Η ακαταστασία είναι ένας σημαντικός αποκλειστικός παράγοντας ενέργειας, και όταν η είσοδος είναι γεμάτη με παπούτσια, τσάντες ή υπερβολική διακόσμηση, εμποδίζει τη ροή της ενέργειας Qi.

«Για να το αποφύγετε, καθαρίστε τακτικά την περιοχή, διατηρώντας μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα στην είσοδο και δημιουργήστε ειδικούς χώρους αποθήκευσης για παπούτσια και τσάντες ώστε να διατηρείτε έναν καθαρό και ανοιχτό διάδρομο».

Οι κρεμάστρες παλτών με πάγκο αποθήκευσης παπουτσιών μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική προσθήκη, καθώς περιλαμβάνουν πάγκο, συρτάρια και κρεμάστρες και βοηθούν να διατηρηθεί ο διάδρομος καθαρός και να αποφύγετε την ακαταστασία στην είσοδο.

Εμπόδια που διαταράσσουν τη ροή της ενέργειας

Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά το κλειδί για το καλό Φενγκ Σούι στην είσοδο εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ρέει η ενέργεια γύρω από το χώρο, οπότε σκεφτείτε τα εμπόδια και τη γραμμή του βλέμματος σας.

Κατ’ αρχάς, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει χωρίς εμπόδια. «Είναι σημαντικό η πόρτα να ανοίγει πλήρως χωρίς εμπόδια για να επιτρέπεται η ομαλή ροή της ενέργειας», λέει ο Victor. «Απομακρύνετε την ακαταστασία από τον χώρο και αφαιρέστε τα περιττά αντικείμενα για να έχετε έναν καθαρό και ανοιχτό διάδρομο».

Αποφύγετε επίσης η πόρτα της εισόδου να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την πόρτα ή το παράθυρο προς τον κήπο και το μπαλκόνι καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την υπερβολική ροή ενέργειας μέσα στο σπίτι.

Γι’ αυτό η Jane Langof, Δασκάλα Φενγκ Σούι από το Feng Shui Concepts προτείνει την δημιουργία «ενός φουαγιέ (σ.σ. ένας προθάλαμος του σπιτιού) ακριβώς μέσα στην είσοδο, για να συγκεντρώσει και να επιβραδύνει τη ροή της ενέργειας. Ένα φουαγιέ επιτρέπει στην ενέργεια να συγκεντρωθεί πριν κυκλοφορήσει σε όλο το σπίτι. Αυτό βοηθά στη δημιουργία μιας ισορροπημένης και αρμονικής ροής ενέργειας σε όλο το σπίτι».