Φενγκ Σούι: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτά τα 7 χρώματα σε εσωτερικούς χώρους

Το Φενγκ Σούι, η αρχαία κινεζική τέχνη της εναρμόνισης των ανθρώπων με το περιβάλλον τους, δίνει μεγάλη σημασία στη χρήση χρωμάτων για την επίτευξη ισορροπίας και ευημερίας.

Κάθε χρώμα έχει τη δική του ενέργεια και συμβολισμό, που επηρεάζει την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, αλλά και την ατμόσφαιρα στον χώρο που ζει.

Από το κόκκινο, που ενισχύει την ενέργεια και την τύχη, μέχρι το μπλε που φέρνει ηρεμία και καθαρότητα, τα χρώματα στο Φενγκ Σούι λειτουργούν ως εργαλείο για την ενίσχυση των θετικών δυνάμεων γύρω μας.

Ας εξετάσουμε τη σημασία τους και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε έναν πιο ισχυρό και ευχάριστο χώρο που προάγει την ευημερία, την αρμονία και την ψυχική ηρεμία.

Έντονο Πορτοκαλί

Στοιχείο: Φωτιά

Μπορεί οι πιο ήπιες αποχρώσεις του πορτοκαλί να δημιουργούν ατμόσφαιρα ευθυμίας και εξωστρέφειας, ωστόσο το έντονο πορτοκαλί μπορεί να δημιουργήσει υπερδιέγερση.

Το Φενγκ Σούι, συνιστά ν’ αποφεύγετε τη σφοδρή ενέργειά του σε δωμάτια όπου πηγαίνετε για χαλάρωση ή συγκέντρωση, όπως είναι το γραφείο ή το δωμάτιο όπου διαλογίζεστε.

Απόλυτο Μαύρο

Στοιχείο: Νερό

Το μαύρο συμβολίζει το βάθος και το μυστήριο, αλλά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση – ειδικά σε δωμάτια με χαμηλό φωτισμό, δημιουργεί ένα αίσθημα βαρύτητας, απομόνωσης και συναισθηματικής μοναξιάς.

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, η υπερβολική συγκέντρωση ενέργειας του νερού, μπορεί να καταπιέσει τη χαρά και να κάνει τον χώρο σας ψυχρό ή καταπιεστικό.

Έντονο Κόκκινο

Στοιχείο: Φωτιά

Γενικά, το κόκκινο αναπαριστά το πάθος, τη φήμη και την εξουσία.

Σε μεγάλη έκταση ωστόσο, μπορεί να δημιουργήσει άγχος και σύγχυση.

Ειδικότερα, το έντονο κόκκινο μπορεί να αυξήσει το στρες, την ανησυχία ακόμη και να προκαλέσει θυμό.

Καλό είναι να το αποφεύγετε σε κρεβατοκάμαρες ή σε παιδικά δωμάτια, όπου καλό είναι να επικρατεί ηρεμία και απαλή ενέργεια, ώστε να έχετε συναισθηματική ισορροπία.

Έντονο Κίτρινο

Το κίτρινο, μπορεί να συνδέεται γενικά με τη χαρά και την πνευματική διαύγεια, όταν ωστόσο είναι πολύ φωτεινό ή έντονο, μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα ή ευερεθιστότητα.

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, ειδικά σε κουζίνες ή δωμάτια όπου εργάζεστε, καθώς εκεί προτείνονται αποχρώσεις που προάγουν την ηρεμία και την άνεση.

Νέον ή Φθορίζοντα χρώματα

Μη φυσική ενέργεια

Το φθορίζον ροζ, το πράσινο και το μπλε, όπως και όλες οι αποχρώσεις σε νέον, είναι τεχνητές και προκαλούν σύγχυση, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι.

Αυτοί οι χρωματισμοί, διαταράσσουν τη φυσική ροή του Τσι, υπερδιεγείρουν το μυαλό και μπορεί να δημιουργήσουν χάος στο οπτικό σας περιβάλλον. Καλό λοιπόν είναι να μη διακοσμείτε με αυτά τον χώρο όπου ζείτε.

Κρύο Γκρι

Στοιχείο: Μέταλλο

Μπορεί το γκρι να δημιουργεί μια αίσθηση φιλοσοφικότητας, αλλά το υπερβολικά κρύο γκρι, μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική ψυχρότητα και να οδηγήσει σε έλλειψη έμπνευσης.

Όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση, ειδικά χωρίς ζεστασιά ή υφή, το γκρι μπορεί να πλήξει το κίνητρο και να δημιουργήσει ένα αίσθημα θλίψης ή αποκλεισμού στο σπίτι.

Καφετί

Στοιχείο: Γη

Το καφέ, αν κατανεμηθεί σωστά, μπορεί να φέρει γείωση αλλά οι έντονες αποχρώσεις του μπορεί να πλήξουν την ενέργεια του χώρου.

Στο Φενγκ Σούι, τα χρώματα αυτά θεωρούνται στάσιμα και μπορεί ν’ αντανακλούν συναισθηματικό βάρος ή έλλειψη προόδου – ειδικά σε περιοχές όπου η ενέργεια πρέπει να ρέει ελεύθερα.



ΠΗΓΗ enikos.gr