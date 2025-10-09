To Netflix ετοιμάζει το μεγάλο «μπαμ» για το Champions League

Γερό «μπάσιμο» φαίνεται να κάνει το Netflix για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, σύμφωνα με πληροφορίες των Times.

Η δημοφιλής πλατφόρμα σκοπεύει να καταθέσει επίσημη πρόταση στην UEFA για τη σεζόν 2027/2028, στο πλαίσιο της νέας αναδιάρθρωσης των τηλεοπτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η πρόταση του Netflix αφορά τη μετάδοση ενός αγώνα ανά αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο να ενταχθεί στη λίστα των παρόχων που θα φιλοξενούν το κορυφαίο ευρωπαϊκό προϊόν. Το ενδιαφέρον αυτό εντάσσεται στη στρατηγική της πλατφόρμας να επεκταθεί στον χώρο του ζωντανού αθλητικού περιεχομένου.



Οι Times αναφέρουν ότι η UEFA αναμένεται να αυξήσει τα ετήσια έσοδά της κατά 10%, αγγίζοντας τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τις διασυλλογικές διοργανώσεις, με την είσοδο νέων ισχυρών παικτών όπως το Netflix.



Το Netflix μέχρι στιγμής δεν έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά αθλητικών δικαιωμάτων, αλλά έχει μεταδώσει έναν αγώνα NFL την περίοδο των Χριστουγέννων και τον αγώνα πυγμαχίας, ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και στον Τζέικ Πολ, ο οποίος σημείωσε τεράστια επιτυχία με κορύφωση 65 εκατομμύρια προβολές. Επιπλέον, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών της FIFA το 2027 και το 2031.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε στη γενική συνέλευση της EFC στη Ρώμη ότι το νέο φορμάτ του Champions League έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία. «Μαζί χτίζουμε κάτι μοναδικό, φιλοδοξώντας να προσφέρουμε το πιο συναρπαστικό ποδόσφαιρο, το πιο καινοτόμο και το πιο προσιτό, ώστε να διευρύνουμε τις βασικές μας πηγές εσόδων», είπε χαρακτηριστικά