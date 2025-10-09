«Έκρηξη» στις γονικές παροχές και δωρεές: Αύξηση 11% το 2025 λόγω του αφορολογήτου των 800.000€

Αύξηση 11% καταγράφουν οι γονικές παροχές και οι δωρεές μεταξύ συγγενών το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τους πολίτες να σπεύδουν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο που καταγράφεται έχει παίξει η ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας MyProperty.

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 11% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 152.000 μεταβιβάσεις έναντι 137.000 την ίδια περίοδο του 2024 με τα έσοδα από γονικές παροχές και δωρεές να φτάνουν το διάστημα από Ιανουάριο – Ιούλιο ’25 τα 152 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού – δηλαδή για μεταβιβάσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, συζύγων και εγγονών, όπου το αφορολόγητο όριο φτάνει τις 800.000 ευρώ, χωρίς καμία επιβάρυνση. Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο αυτό, επιβάλλεται φόρος 10% στο επιπλέον ποσό.

Διαφορετικά ποσοστά φορολόγησης ανά βαθμό συγγένειας

Για συγγενείς δεύτερου βαθμού (αδέρφια, ανίψια, πεθερικά), το αφορολόγητο φτάνει τα 30.000 ευρώ, ενώ η κλίμακα φορολόγησης διαμορφώνεται ως εξής:

0% έως 30.000 ευρώ

5% από 30.001 έως 100.000 ευρώ

10% από 100.001 έως 300.000 ευρώ

20% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ

Για πιο μακρινούς συγγενείς ή τρίτο βαθμό συγγένειας, οι φόροι είναι σημαντικά υψηλότεροι, φτάνοντας έως και 40% για ποσά άνω των 267.000 ευρώ.

Οι γάμοι και οι τραπεζικοί λογαριασμοί «δωρεών»

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί γάμου, όπου κατατίθενται χρήματα από συγγενείς και φίλους, υπάγονται θεωρητικά στο πλαίσιο των δωρεών. Για ποσά έως 6.000 ευρώ δεν υπάρχει φόρος, ενώ για μεγαλύτερα ποσά η κλίμακα φτάνει έως 40%. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις επιβολής φόρου σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς.

7.000 ακυρώσεις το πρώτο εξάμηνο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου 7.000 γονικές παροχές ακυρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως επειδή δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία. Ειδικοί επισημαίνουν ότι:

Οι μεταβιβάσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, όχι με μετρητά.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες» των ποσών που μεταφέρουν.

Η παράκαμψη μέσω τρίτων (π.χ. αδερφός → πατέρας → αδερφός) μπορεί να θεωρηθεί φοροαποφυγή αν γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, μικρότερο του εξαμήνου.

Σύμφωνα με τη φοροτεχνικό θα πρέπει οι διαδικασίες γονικής παροχής και δωρεάν να γίνεται με τη σωστή διαδικασία και διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν λάθη και πρόστιμα.