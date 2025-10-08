Πάτρα: Ειδικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για άτομα με κώφωση

Η Μ.Κ.Ο. Hippocrates organization no profit health and research σε συνεργασία με την Σχολή Νοηματικής Talking Hands, η οποία έχει και αναλάβει την μετάφραση στην νοηματική γλώσσα του σεμιναρίου, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος και με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συνδιοργανώνουν αυτό το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 9.30 π.μ. στο χώρο εκδηλώσεων του Ειδικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Πατρών (Διοδώρου 11, Μποζαΐτικα Πατρών), ένα ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση.

Αντικείμενο του σεμινάρου με σύνθημα «Μάθε να σώζεις ζωές – χωρίς εμπόδια στην επικοινωνία», είναι «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS), ΚΑΡΠΑ και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής.

Σκοπός του σεμιναρίου & της όλης προσπάθειας είναι η ενημέρωση-εκπαίδευση των ατόμων με κώφωση σε ολόκληρη την θεματολογία που θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δίχως κόστος και δύναται να την παρακολουθήσουν και άτομα δίχως κώφωση.