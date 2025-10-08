Η εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο Παρά Πέντε: Λίγοι την κατάλαβαν

Αν και έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από την πρώτη της προβολή, η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» παραμένει ένα από τα πιο πολυπαιγμένα και αγαπημένα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ενώ όλοι την έχουμε δει άπειρες φορές, είναι εντυπωσιακό το πώς, ακόμα και σήμερα, «ξεψαχνίζοντας» τις σκηνές, οι τηλεθεατές ανακαλύπτουν νέες λεπτομέρειες και κρυμμένα στοιχεία που είχαν διαφύγει της προσοχής τους στο παρελθόν.

Στο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς που βλέπουμε την Αμαλία Αντωνοπούλου (Ζέτα Μακρυπούλια) να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα και να τραγουδάει σε νυχτερινό κέντρο, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τους μουσικούς που την απαρτίζουν θα δει μια γνώριμη φιγούρα να παίζει κρουστά.

Ο λόγος, για τη Ματούλα Ζαμάνη. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, όλοι οι καλλιτέχνες καλέστηκαν από την παραγωγή και στο επεισόδιο έπαιζαν κανονικά live μουσική. Δεν ήταν δηλαδή απλώς κομπάρσοι, όπως και η γνωστή τραγουδίστρια.