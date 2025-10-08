Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Να μην κλείσουν άλλα καταστήματα τραπεζών στην Αχαΐα και να αυξηθούν τα ΑΤΜ»

«Θα συνεχίσω με συνέπεια τη μάχη για να μην κλείσει κανένα τραπεζικό υποκατάστημα και να εγκατασταθούν νέα ΑΤΜ στις απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας» επισημαίνει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και ακολούθως με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Με τον κ. Πιερρακάκη, η συζήτηση επικεντρώθηκε, αρχικά, στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με αφορμή το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα και προβλέπει ανάπτυξη 2,4% για το 2025, καθώς και μέτρα συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ για τη διετία 2026–2027. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου υπογράμμισε τη σημασία οι θετικοί αυτοί δείκτες να αποτυπώνονται έμπρακτα και στην περιφέρεια, μέσα από πολιτικές που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ζητήματα που αφορούν στην Αχαΐα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, πρωτίστως, στην ανάγκη να μην κλείσουν άλλα τραπεζικά υποκαταστήματα και, παράλληλα, να εγκατασταθούν περισσότερα ΑΤΜ, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νομού, ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε βασικές οικονομικές υπηρεσίες. Τόνισε, δε, ότι η παρουσία αυτών των δομών ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα και στηρίζει την τοπική ανάπτυξη, ενώ η απουσία τους περιορίζει τις δυνατότητες των κατοίκων και διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ κέντρου και

περιφέρειας.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης και της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις επισημάνσεις της κας Αλεξοπούλου, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ στις απομακρυσμένες περιοχές και οι

στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Παράλληλα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4797/2021 για την αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και φορολογικών υποχρεώσεων των πυρόπληκτων της Αχαΐας, μετά τις πρόσφατες φωτιές του καλοκαιριού -αίτημα που είχε ήδη διατυπώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση ενεργοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Στη συνέχεια, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας συναντήθηκε με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο, επίσης, ενημέρωσε για τα ζητήματα πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας. Ζήτησε τη στήριξή του στην προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη βασικών τραπεζικών υποδομών δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση οικονομικής ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση της Αιγείρας, όπου η προωθούμενη παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας θα ισοδυναμούσε με τραπεζική απομόνωση μιας μεγάλης περιοχής, με σοβαρές συνέπειες για κατοίκους, επαγγελματίες και ηλικιωμένους.

Όπως σημείωσε, επιπροσθέτως, χαρακτηριστικά, «σε μια πόλη η ανάληψη μετρητών μπορεί να είναι υπόθεση λεπτών, ενώ σε απομακρυσμένα χωριά

απαιτείται διαδρομή πολλών χιλιομέτρων, με κόστος που συχνά ισοδυναμεί με το ίδιο το ποσό της συναλλαγής».

Τέλος, η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι η ελληνική περιφέρεια χρειάζεται στήριξη με πράξεις, μέσα από τη διατήρηση των υφιστάμενων υποκαταστημάτων και την ανάπτυξη νέων σημείων εξυπηρέτησης αυτόματης ανάληψης, που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Ζήτησε, τέλος, από τον Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, να συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει:

«Θα συνεχίσω με συνέπεια τη μάχη για να μην κλείσει κανένα τραπεζικό υποκατάστημα και να εγκατασταθούν νέα ΑΤΜ στις απομακρυσμένες περιοχές της Αχαΐας. Οι πολίτες της περιφέρειας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια των συναλλαγών τους με κάθε κάτοικο των μεγάλων πόλεων. Η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Την ίδια στιγμή, προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η άμεση εφαρμογή των αναστολών που προβλέπει ο νόμος είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πληγέντες της Αχαΐας».