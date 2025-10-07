Πάνος Ρούτσι: Η δικαίωση και τα επόμενα βήματα- Το κάλεσμα στο Σύνταγμα

Οι δηλώσεις για το επίτευγμα του Πάνου Ρούτσι δεν εξέφραζαν μόνο τη συγκίνηση και τη χαρά για τον επίπονο αγώνα των 23 ημερών, αλλά κυρίως την ικανοποίηση για ένα αποτέλεσμα που αρχικά φαινόταν ανέφικτο. Ο ίδιος, η σύζυγός του και η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησαν για μια μεγάλη δικαίωση, που συνδυάζει την ανθρώπινη αντοχή με τη νομική επιμονή.

Η φράση «σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι», αποδόθηκε στη δύναμη ψυχής του πατέρα ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και ερμηνεύθηκε ως ένα βήμα με ουσιαστικό περιεχόμενο.

Παρότι ο Πάνος Ρούτσις κάλεσε σε συγκέντρωση αύριο, Τετάρτη (8/10), στις 18:30 στο Σύνταγμα, για να μοιραστεί τη χαρά του με όσους στάθηκαν στο πλευρό του, το τέλος της απεργίας πείνας σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας φάσης των δικαστικών εξελίξεων.

Πώς... ξεπεράστηκε το αδιέξοδο

Η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, επιχειρώντας να βρει λύση στο νομικό αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί σχετικά με το αίτημα διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση. Ανέσυρε από το αρχείο μια παλαιά δικογραφία που αφορούσε ιατροδικαστές, οι οποίοι είχαν συντάξει τις εκθέσεις για τους 57 νεκρούς των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη δικογραφία είχε σχηματιστεί έπειτα από μηνύσεις συγγενών θυμάτων, οι οποίοι κατήγγειλαν τους ιατροδικαστές για λάθη και παραλείψεις στο έργο τους. Η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο από τον αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ωστόσο τώρα θα συσχετιστεί με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων τριών οικογενειών που ζητούν εκταφή και νέα εξέταση των σορών, ταυτοποίηση DNA και βιοχημικές αναλύσεις.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους συγγενείς θυμάτων να υποβάλουν ανάλογα αιτήματα, ώστε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

Η ώρα της δίκης

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, το αίτημα γίνεται δεκτό χωρίς να απαιτείται εκ νέου άνοιγμα της κύριας ανάκρισης, γεγονός που φέρνει πιο κοντά τον ορισμό ημερομηνίας για την κεντρική δίκη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Η έρευνα αφορά τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης. Αν προκύψουν ποινικές ευθύνες για τους ελεγχόμενους ιατροδικαστές, αυτοί θα δικαστούν σε ξεχωριστή διαδικασία, ανεξάρτητα από την κύρια δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η έναρξη της κύριας δίκης, με 36 κατηγορούμενους ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2026. Οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας, εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.