Αιγιάλεια: Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο της Βάσως Παπανδρέου

Το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της Βάσως Ανδρ. Παπανδρέου θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 9:30 π.μ.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στα Βαλιμίτικα Δήμου Αιγιαλείας, τόπος καταγωγής της.

Η Βάσω Παπανδρέου, που ήταν η πρώτη γυναίκα Επίτροπος της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, έφυγε από τη ζωή στις 17/10/2024.

Η Βάσω Παπανδρέου ήταν κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε Επίτροπος της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ από το 1989 έως το 1993, κατά την διάρκεια της οποίας είχε συγκρουστεί με συντηρητικούς ηγέτες και κυρίως με την Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ως υπουργός Εσωτερικών, θεσμοθέτησε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ με πρωτοβουλία της κατοχύρωσε νομοθετικά τη συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 33% στους συνδυασμούς των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών 2002.

Σπούδασε Οικονομικά στην τότε ΑΣΟΕΕ και συνέχισε στην Αγγλία όπου έλαβε μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Reading, και στη συνέχεια δίδαξε στην Οξφόρδη.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1985-1986), αναπληρώτρια υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1986-1987), αναπληρώτρια υπουργός Εμπορίου για τα θέματα της Ελληνικής Προεδρίας στη Κοινότητα (1988-1989), Επίτροπος της ΕΟΚ για την Απασχόληση, τις Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και την Ισότητα των δύο Φύλων (1989-1993), υπουργός Ανάπτυξης (1996-1999), υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1999-2001) και υπουργός ΠΕΧΩΔΕ (2001-2004).