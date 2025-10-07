Back to Top
Τσατραφύλλιας: Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες - Από Πέμπτη ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας

Η ανάρτησή του

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβλέπει πως ο καιρός θα είναι βροχερός τις επόμενες ώρες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Από την Πέμπτη και για 5 με 6 ημέρες αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια, προσφέροντας ευκαιρία για εξωτερικές δραστηριότητες.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια
Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει πως «Στην Μαύρη θάλασσα αυτή τη στιγμή το χαμηλό… βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Αύριο οι πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Ευκαιρία για εξωτερικές δουλειές και βόλτες από την Πέμπτη και για 5-6 ημέρες, αφού θα ανέβει η θερμοκρασία και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Τη ζακέτα δεν την ξεχνάμε!» πρόσθεσε.

