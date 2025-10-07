Ιερά Οδός: Προφυλακιστέος ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι στον 40χρονο

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 25χρονος διανομέας ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό, την περασμένη Παρασκευή και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι, μετά τη σημερινή απολογία του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβη και τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 25χρονος κατηγορούμενος αποδέχθηκε την πράξη που του αποδίδεται, ωστόσο, φέρεται να ισχυρίστηκε πως βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον οδηγό με κλειδί όταν εκείνος έβρισε τη μητέρα του.

Το ποινικό παρελθόν του διανομέα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διανομέας δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές.

Ο 25χρονος έχει συλληφθεί συνολικά 19 φορές. Οι συλλήψεις αφορούν ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανηλίκου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.