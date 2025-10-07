IRIS: Τι αλλάζει στις πληρωμές από 1η Νοεμβρίου- Τσουχτερά πρόστιμα

Πληρωμές μέσω IRIS, χρησιμοποιώντας QR κωδικό, θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά από την 1η Νοεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα – φυσικά καταστήματα και e-shops.

Όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης «το νέο μέτρο στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές συναλλαγές, αλλά και σε καλύτερη φορολογική διαφάνεια».

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.

Η υπηρεσία P2P παρέχεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, ενώ στο P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία. Σημαντική επισήμανση: Οι συναλλαγές P2B είναι πλέον υποχρεωτικό να διεκπεραιώνονται μέσω POS, βάσει νομοθεσίας που προβλέπει βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες.

Αποκλειστική χρήση POS για κάθε επαγγελματική συναλλαγή

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ορίζει ρητά ότι κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές τύπου IRIS (ή με παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking) πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται πλέον μη σύννομη.

Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες επαγγελματίες, καταστήματα, επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης, που μέχρι σήμερα δέχονταν άμεσες μεταφορές χρημάτων χωρίς φορολογική τεκμηρίωση μέσω POS. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, κάθε τέτοια πληρωμή θεωρείται παράτυπη και επισύρει βαριές κυρώσεις.

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση είναι υψηλές:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Ωστόσο, προβλέπεται μείωση των προστίμων κατά 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους – εξαιρουμένων των τουριστικών περιοχών.

Η επόμενη ημέρα

Οι αλλαγές που ενεργοποιήθηκαν αποτελούν το πρώτο βήμα μίας ευρύτερης αναβάθμισης της υπηρεσίας IRIS.

Συγκεκριμένα:

Από τον Νοέμβριο 2025, οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς όριο ποσού, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό τους.

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές πληρωμές (IRIS P2B), όπου θα επιτρέπονται συναλλαγές έως 31.000 ευρώ τον μήνα.

Από τα μέσα του 2026, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό: θα επιτρέπονται μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.

Όσο για το IRIS Commerce, όπως έχει αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ κ. Καμπουρίδου, από τις 8.000 επιχειρήσεις/e-shops που έχουν ενταχθεί, αναμένουμε εκρηκτική επέκταση έως το τέλος του 2025, καθώς τίθεται σε ισχύ η νέα νομοθεσία που καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή άμεσων πληρωμών από τα νομικά πρόσωπα, συμπληρωματικά με αυτή των καρτών.

Την ίδια στιγμή το 2025, η Ελλάδα – μέσω της ΔΙΑΣ και του IRIS – θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία EuroPA. Με την προσθήκη των 4 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση χρηστών του EuroPA θα ανέλθει σε 105 εκατομμύρια χρήστες από 10 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Αρκετές ακόμη χώρες βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης τους στο συγκεκριμένο project. Η υλοποίηση για τη χώρα μας, αρχικά για το P2P, στοχεύουμε να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Πώς λειτουργεί

Το IRIS Payments είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση του. Είναι πολύ εύκολο να τον ενεργοποιήσεις και να το χρησιμοποιήσεις. Χρειάζεσαι μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές μέσω IRIS το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έφτασαν τα 68 εκατ., από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – μια αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Έχει υψηλό βαθμό χρήσης καθώς έχει ήδη 3,8 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (P2P) ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. χρήστες το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, στο IRIS είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 565.000 εγγεγραμμένοι επαγγελματίες (P2Β). Η μεταφορά γίνεται άμεσα και δωρεάν μεταξύ φυσικών προσώπων, ενώ υπάρχουν μικρές χρεώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες όταν αυτοί δέχονται πληρωμές. Είναι επίσης εξαιρετικά ασφαλές, αφού οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του Mobile banking των τραπεζών και με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων.