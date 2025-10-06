Το καραβάνι «Παλαιστίνη Ερχόμαστε» έκανε την Κυριακή 5/10, στάση στην πόλη της Πάτρας

Το καραβάνι «ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ» έκανε την Κυριακή 5/10/2025, στάση στην πόλη της Πάτρας. Δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, οργανώσεις και συλλογικότητες υποδέχτηκαν το καραβάνι στο λιμάνι της Πάτρας και προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία σε όλη την πόλη που κατέληξε σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου μπροστά από το Δημοτικό θέατρο Απόλλων.

Το απογευματινό ραντεβού, στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου προσέλκυσε πλήθος κόσμου που ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από την οργάνωση Κομμουνιστική Απελευθέρωση - Πάτρα.

Τα μέλη του καραβανιού, οργανώσεις και συλλογικότητες τόνισαν μέσα από τις παρεμβάσεις τους ότι θα συνεχίσουν να μιλούν για την Παλαιστίνη, να προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, και να αγωνίζονται για την λευτεριά της! Ακολούθησε μουσική βραδιά από την Ελεύθερη Ορχήστρα και τους Grup Yorum αφιερωμένη στον λαό της Παλαιστίνης που αντιστέκεται αλλά και σε όσους και όσες αγωνίζονται στο πλάι του! Η πόλη της Πάτρας το βράδυ της Κυριακής 5/10 μύρισε Παλαιστίνη, η πλατεία Γεωργίου βάφτηκε στα χρώματά της, στους δρόμους ανέμιζαν Παλαιστινιακές σημαίες και μαντήλες και ακούγονταν σε κάθε γωνιά συνθήματα για τη λευτεριά της!

Καμία γωνιά της γης ελεύθερη, χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη!

Στο μεταξύ, όπως ενημερώνει η σχετική ανακοίνωση, συνεχίζεται ο αγώνας και οι δράσεις:

Την Τρίτη 7/10 στις 18:30, διαδηλώνουμε στην πλατεία Γεωργίου. Δύο (2) χρόνια μετά από την 7 Οκτώβρη του 2023 και τη νέα φάση ισοπεδωτικής επίθεσης του Ισραήλ, 2 χρόνια αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού, όλοι στους δρόμους!