Αγρίνιο: Εφυγε από τη ζωή ο 28χρονος Θεόδωρος Σαμψώνας

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου
Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου του 28χρονου Θεόδωρου Σαμψώνα του Λάμπρου, μετά από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.
Ο εκλιπών τελείωσε Πληροφορική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και σύμφωνα με το aitoloakarnaniabest.gr δούλευε σε εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. απο τις 13:00
Οι γονείς επιθυμούν αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη ΦΛΟΓΑ (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια).
