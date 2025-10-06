Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Εφυγε από τη ζωή ο 28χρονος Θεόδωρος Σαμψώνας

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου του 28χρονου Θεόδωρου Σαμψώνα του Λάμπρου, μετά από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο εκλιπών τελείωσε Πληροφορική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και σύμφωνα με το aitoloakarnaniabest.gr δούλευε σε εταιρεία στην Αθήνα με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια.

 Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. απο τις 13:00

Οι γονείς επιθυμούν αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη ΦΛΟΓΑ (Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια).

