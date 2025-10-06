Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα: Οι πρώτες αντιδράσεις και οι ευχές για «καλές θάλασσες»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και του Γιώργου Καραμέρου

Tην παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίδραση Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην πλέον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, έδωσαν άμεσα ο Παύλος Πολάκης και ο Γιώργος Καραμέρος. Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Ο άλλοτε υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, Παύλος Πολάκης, προέβη σε μία ανάρτηση για την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να παραδώσει την βουλευτική του έδρα, που κάνει λόγο για διάσπαση και εύχεται, απαντώντας στην ατάκα του πρώην πρωθυπουργού «Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», «καλές θάλασσες», αλλά επισημαίνει ότι όλοι θα κριθούν για τις πράξεις τους. «1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»

2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διάσπαση…)

3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!

4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.

5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.»

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02oj33MjxjtsWjZPo4ekGARqhdfXkmKr7wau3zQbCjUrcQSo88iWXYcPUCakvFV4iSl%26id%3D100007004708966&show_text=true&width=500" width="500" height="735" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου

Ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. «Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες.

Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.»

Tη θέση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, αναμένεται να λάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ως πρώτος επιλαχών βουλευτής την Α’ Πειραιά, ο οποίος ωστόσο έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.