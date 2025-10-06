Ιωάννα Τούνη: Χέρι – χέρι με τον σύντροφό της και τον Πάρη στη Μύκονο

Η Ιωάννα Τούνη έγινε για πρώτη φορά νονά. Μαζί με ακόμα 2 φίλες της, βάφτισαν το γιο της κολλητής της, Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, με την επιχειρηματία να φτάνει στο νησί από την προηγούμενη ημέρα . Μαζί της λοιπόν, βρέθηκε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτος.

Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, χωρίς να κρύβεται από τα φλας των φωτογράφων και τις κάμερες, αφού ήδη έχουν γίνει γνωστά αρκετά πράγματα για τη σχέση τους αλλά και για τον αγαπημένο της.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr