Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ιωάννα Τούνη: Χέρι – χέρι με τον σύντροφό της και τον Πάρη στη Μύκονο

Ιωάννα Τούνη: Χέρι – χέρι με τον σύντροφ...

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση

Η Ιωάννα Τούνη έγινε για πρώτη φορά νονά. Μαζί με ακόμα 2 φίλες της, βάφτισαν το γιο της κολλητής της, Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, με την επιχειρηματία να φτάνει στο νησί από την προηγούμενη ημέρα . Μαζί της λοιπόν, βρέθηκε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτος.

Το ζευγάρι πήρε την απόφαση να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, χωρίς να κρύβεται από τα φλας των φωτογράφων και τις κάμερες, αφού ήδη έχουν γίνει γνωστά αρκετά πράγματα για τη σχέση τους αλλά και για τον αγαπημένο της.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Γέννησε η ηθοποιός Τζένη Θεωνά

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μύκονος Ιωάννα Τούνη

Spotlight