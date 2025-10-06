Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Γέννησε η ηθοποιός Τζένη Θεωνά

Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

Γέννησε η Τζένη Θεωνά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε η ηθοποιός με τον τραγουδιστή Δήμο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον γιο τους το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

Τζένη Θεωνά Δήμος Αναστασιάδης

