Γέννησε η ηθοποιός Τζένη Θεωνά

Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης
Γέννησε η Τζένη Θεωνά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε η ηθοποιός με τον τραγουδιστή Δήμο Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο τον γιο τους το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με το μωρό να ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr