Τζίνα Αλιμόνου για το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της: «Έχει εμμονές, φοβήθηκα και κάλεσα την Αστυνομία»

Το γνωστό πρώην μοντέλο και ηθοποιός, Τζίνα Αλιμόνου, περιγράφει όσα έζησε από τον 49χρονο, που την επισκέφθηκε δυο φορές στο σπίτι της στα Βριλήσσια, εξηγεί πώς ένιωσε και γιατί αποφάσισε να καλέσει την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο... επισκέπτης να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας.

Για την περιπέτεια του τρόμου που βίωσε βράδυ Σαββάτου, από τον πρώην σύντροφο της, μιλάει στο newsit.gr.

Μάλιστα, όπως λέει, αποφάσισε να μιλήσει ανοικτά για όσα βίωσε και κάλεσε την Αστυνομία προκειμένου να στείλει το μήνυμα σε όσες γυναίκες έχουν υπάρξει θύματα τέτοιων καταστάσεων, προτρέποντας τις να μην φοβούνται και να μιλάνε γιατί τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να καλύπτονται από τον μανδύα της ανοχής.

«Είμαι καλά. Δεν ήταν κάτι έντονο και είμαι καλά. Ήθελα να του γίνει μια σύσταση. Δεν ήξερα ότι το κάθε συμβάν ανεξαρτήτως έντασης, δηλαδή πόσο σοβαρό ή πόσο ήπιο είναι, ότι εντάσσεται στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ήξερα ότι πηγαίνει αυτεπάγγελτα. Εγώ κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει μία σύσταση. Ήταν έντονος, δεν έχουμε πια καμία σχέση αλλά κάπως του βγήκε του ανθρώπου και ήρθε στο σπίτι μου. Έχει γενικότερα κάποια προβλήματα στη ζωή του, ήρθε σπίτι μου και δεν έφευγε. Δεν ήξερα τι να κάνω, φοβήθηκα και κάλεσα την αστυνομία. Όμως νόμιζα ότι θα του γινόταν μία σύσταση. Φοβήθηκα και ήθελα να καλέσω βοήθεια, όμως ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε επαναληφθεί. Και για το λόγο αυτό δεν ζήτησα και την ποινική του δίωξη. Εγώ αυτό που ήθελα ήταν να του γίνει μία σύσταση. Κάποιες φορές είχε συμβεί κάτι τέτοιο και ήθελα να μπει σε τάξη όλο αυτό».

-Σας επισκέφθηκε δυο φορές μέσα σε ένα βράδυ…

«Ακριβώς. Την ίδια μέρα ήρθε δύο φορές. Μάλιστα την πρώτη φορά απευθύνθηκα στους γονείς του να τον πάρουν να του πουν να φύγει. Και όντως το έκανε γιατί είναι αυστηροί οι γονείς του, παρόλο που ο ίδιος είναι μεγάλος σε ηλικία. Είναι παλιάς κοπής οι γονείς του και ο πατέρας του είναι ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος. Όμως επέστρεψε. Επαναλήφθηκε μετά από κάποιες ώρες και εκεί πραγματικά ένιωσα πολύ πιεστικά και κάλεσα την Αστυνομία».

– Χειροδίκησε;

«Λίγο με έσπρωξε και υπήρχε μια σωματική επαφή. Ήμουν στην πόρτα και του ζητούσα να φύγει αλλά εκείνος δεν έφευγε. Και όλο αυτό έγινε χωρίς λόγο, γιατί δεν έχουμε σχέση».

-Διαπιστώσατε ότι ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ;

«Δε νομίζω όμως λόγω ενός προσωπικού προβλήματος ζορίζεται. Έχει αναπτύξει μία συμπεριφορά όπου τη μια στιγμή είναι κανονική και την άλλη είναι σαν να έχει κάποιες εμμονές. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε σχέση. Δεν μπορώ να ανεχτώ τέτοια συμπεριφορά. Θεωρώ ότι επειδή καθημερινά βλέπουμε ανάλογα περιστατικά με γυναίκες, δεν πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να το κόβουμε μία και έξω. Μία, δυο, τρεις, στοπ και έτσι ο άλλος και φοβάται και μαζεύεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εγώ δεν θα θέλω να μου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και ειδικότερα όταν δεν έχω σχέση με έναν άνθρωπο. Γιατί εκείνος μου συμπεριφέρθηκε σαν να έχουμε σχέση, ενώ δεν έχουμε».

-Έχετε χωρίσει καιρό;

«Όχι πολύ καιρό, όμως είχαμε κάποια διαστήματα που ήμασταν μακριά, λόγω αυτών των συμπεριφορών. Και μια, δύο, τρεις μετά φθείρεται η σχέση. Θέλω να σας πω ότι είμαι καλά όμως δεν ανέχομαι από κανέναν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είτε αυτές είναι φωνές, είτε έχουν να κάνουν με σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία. Και αυτό θέλω να αποτελέσει παράδειγμα και για τα παιδιά μου και για όλες τις γυναίκες».

-Θα προχωρήσετε σε ασφαλιστικά μέτρα έτσι ώστε να μην σας ξαναπλησιάσει;

«Δε νομίζω να με ξαναπλησιάσει. Εγώ με την κίνηση αυτή αυτό ήθελα να αποφύγω. Ήθελα με την σύσταση να φοβηθεί γιατί δεν είναι κακός άνθρωπος. Ξέρετε όταν οι άνθρωποι πιέζονται βγαίνουν προς τα έξω περίεργες συμπεριφορές, οι οποίες αν δεν τις δουλέψουμε επαναλαμβάνονται. Και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ανεχθώ. Βλέπεις ότι κάνεις ένα λάθος. Έχεις τη δυνατότητα να το δουλέψεις και να το σταματήσεις διαφορετικά σε σταματάει ο άλλος. Και αυτό προσπαθώ να μάθω και στα παιδιά μου. Τις περίεργες και ελαττωματικές συμπεριφορές δεν πρέπει να τους ανεχόμαστε. Και αν κάτι είναι τοξικό, έστω και μία φορά στο τόσο, αλλά έντονα τοξικό, κάνεις κακό και στον εαυτό σου αλλά και στον άλλον που το κάνει όταν το δέχεσαι. Και όταν αφήνουμε προβληματικές συμπεριφορές να διαιωνίζονται, ο άλλος ποτέ δεν παίρνει το μήνυμα. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτός ο άνθρωπος όταν καλέσεις την αστυνομία και φοβηθεί, δεν θα το σκεφτεί και δεύτερη φορά;».