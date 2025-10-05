Back to Top
Τζίνα Αλιμόνου: Στην αστυνομία με τον σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Περιπολικό έσπευσε στο σπίτι της ηθοποιού στις 7 το πρωί — Καταθέσεις έδωσαν η ίδια και ο σύντροφός της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη γύρω στις 7:00 στο σπίτι όπου διαμένει η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον νυν σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου έδωσε καταθέσεις στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.
Οι αστυνομικοί φέρεται να κλήθηκαν έπειτα από τηλεφώνημα για έντονο καβγά εντός του σπιτιού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή εάν υποβλήθηκαν μηνύσεις από κάποια πλευρά.

