Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη

Οι Τούρκοι τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
Δεν θα εμφανιστεί ο Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη σε συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου. Τούρκοι χρήστες των social media κατηγόρησαν τον διάσημο Βρετανό τραγουδιστή για σιωνισμό, επειδή στηρίζει το κράτος του Ισραήλ.
Η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε λόγω των κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής», όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο ο καλλιτέχνης έχει ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα. Ο πατέρας της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, είναι Τούρκος.
Η διοργανώτρια εταιρεία, όπως ανέφερε το «Turkiye Today», επικαλέστηκε ως λόγους για την ακύρωση της συναυλίας της 7ης Οκτωβρίου την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.
Σε ανάρτησή του το Σάββατο (04.10.2025) στο Instagram, ο Robbie Williams γράφει ότι «οι Αρχές της πόλης ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφαλείας. Το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν να ριψοκινδυνεύσω την ασφάλεια των οπαδών μου – η ασφάλειά τους έρχεται πρώτη».
Προσθέτει ότι η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας και μάλιστα ότι θα εμφανιζόταν για πρώτη φορά εκεί. «Λυπάμαι βαθιά. Περιμέναμε αυτή τη συναυλία αλλά η απόφαση να ακυρωθεί ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».
Ο Γουίλιαμς βρίσκεται στο στόχαστρο από το 2023, όταν εμφανίστηκε σε φεστιβάλ στο Τελ Αβίβ, ενώ η πεθερά του, Γκουέν Φλιντ είναι εβραϊκής καταγωγής.
Στη συναυλία που είχε δώσει τότε, ο Γουίλιαμς υποστήριξε ότι, λόγω της καταγωγής της συζύγου του από την πλευρά της μητέρας της, τα παιδιά τους μεγαλώνουν με γνώμονα τις εβραϊκές αξίες και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους.
Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Ρότζερ Γουότερς, τον προέτρεψαν δημοσίως να ακυρώσει τη συναυλία του στο Ισραήλ. O συνιδρυτής των Pink Floyd υποστήριξε τότε ότι η απόφασή του Γουίλιαμς «ενισχύει τον Νετανιάχου και το καθεστώς του και υποστηρίζει τις θανατηφόρες ρατσιστικές πολιτικές του».
«Ανατρέφω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό[…]Μου αρέσει να διατηρώ ορισμένες από τις παραδόσεις της οικογένειας, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία σας», είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Βρετανός τραγουδιστής, που πριν από λίγα 24ωρα εμφανίστηκε στο Καλλιμάρμαρο, γνωρίζοντας την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές.
«Σ’ αγαπώ, Τελ Αβίβ. Ως ξένος που έρχεται εδώ, βλέπεις ότι αυτό το μέρος έχει κάτι απίστευτα ξεχωριστό. Πήγα για μία βόλτα τις προάλλες το βράδυ. Παρατήρησα ότι υπάρχει μία ειρήνη εδώ, μία ειρήνη που δεν νιώθω στο Λονδίνο, που δεν νιώθω στο Λος Άντζελες», πρόσθεσε, σύμφωνα με τους «Times of Israel».
