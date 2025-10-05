Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη

Δεν θα εμφανιστεί ο Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη σε συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου. Τούρκοι χρήστες των social media κατηγόρησαν τον διάσημο Βρετανό τραγουδιστή για σιωνισμό, επειδή στηρίζει το κράτος του Ισραήλ.

Η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε λόγω των κατηγοριών ότι είναι «σιωνιστής», όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο ο καλλιτέχνης έχει ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα. Ο πατέρας της συζύγου του, Άιντα Φιλντ, είναι Τούρκος.

Η διοργανώτρια εταιρεία, όπως ανέφερε το «Turkiye Today», επικαλέστηκε ως λόγους για την ακύρωση της συναυλίας της 7ης Οκτωβρίου την αντίδραση του κοινού και τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Σε ανάρτησή του το Σάββατο (04.10.2025) στο Instagram, ο Robbie Williams γράφει ότι «οι Αρχές της πόλης ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφαλείας. Το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν να ριψοκινδυνεύσω την ασφάλεια των οπαδών μου – η ασφάλειά τους έρχεται πρώτη».

Προσθέτει ότι η Κωνσταντινούπολη θα ήταν ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας και μάλιστα ότι θα εμφανιζόταν για πρώτη φορά εκεί. «Λυπάμαι βαθιά. Περιμέναμε αυτή τη συναυλία αλλά η απόφαση να ακυρωθεί ήταν πέρα από τον έλεγχό μας».