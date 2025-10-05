Έφη Θώδη: Viral επιστροφή με το: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ»

Μετά από χρόνια απουσίας η Έφη Θώδη επέστρεψε με ένα τραγούδι που έχει προκαλέσει αίσθηση και έχει γίνει viral.

Η Έφη Θώδη με το τραγούδι «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» κάνει δυναμική επιστροφή. Στο βίντεο η τραγουδίστρια εμφανίζεται έτσι όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, καθώς οδηγεί ένα τρακτέρ με το κέφι να περισσεύει.

Στόχος της Έφης Θώδη ήταν να παντρέψει την παράδοση με το χιούμορ και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα τα κατάφερε και με το παραπάνω.