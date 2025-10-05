Τζίνα Αλιμόνου: «Με έβρισε, με χαστούκισε, με έσπρωξε και με απείλησε» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για τον πρώην σύντροφό της

Θρίλερ στα Βριλήσσια με την Τζίνα Αλιμόνου. Ο πρώην σύντροφός της, συνελήφθη χθες το πρωί (04.10.2025) κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη βία και απειλή.

Η εκρηκτική ιστορία ξεκίνησε το Σάββατο στις 11 το βράδυ, όταν ο 49χρονος επισκέφτηκε το σπίτι της Αλιμόνου δύο φορές, οδηγώντας σε «θερμό» επεισόδιο. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε με δύο περιπολικά στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Αγίας Παρασκευής, όπου και ολοκληρώθηκε η σύλληψη.

«Με έβρισε, με χαστούκισε, με έσπρωξε και με απείλησε» φέρονται να ήταν τα λόγια της 54χρονης Κωνσταντίνας Αλιμόνου (ετσι εχει καταγραφεί το όνομα του πρωην μοντέλου στη δικογραφία), στους αστυνομικούς για το θλιβερό συμβάν που όμως στη συνέχεια δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της, ουτε θέλησε να μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο βραχυχρόνιας διαμονής, να εξεταστεί απο ιατροδικαστή, να εγκαταστήσει panic button στο κινητό της και να μεταφερθεί με συνοδεία αστυνομικών στο σπίτι της.

Ο 49χρονος, που δεν εχει ποινικό μητρώο και δεν εχει στο παρελθόν απασχολήσει για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, κρατείται και αύριο το πρωί, θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Οι δυο επιθέσεις και οι δυο καταθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, και οσα κατατέθηκαν στην ειδική υπηρεσία της Αστυνομίας, το «θερμό» επεισόδιο χωρίζεται σε δυο μερη. Όπως ανέφερε η 54χρονη Κωνσταντίνα Αλιμόνου, το πρώην ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται όπως έχει καταγραφεί «Στις 04/10/2025 και ώρα 23:00 καθώς και 05/10/2025 και ωρα 05:00 στα Βριλήσσια» και όπως φαίνεται η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει έκτος ελέγχου με τον επιχειρηματία όπως κατήγγειλε στις αρχές η 54χρονη να της επιτίθεται.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταθέσει δυο άτομα: Πρόκειται για τον αστυνομικό που πρώτος επελήφθη της υπόθεσης και ενόρκως περιέγραψε τα όσα είδε όταν εκλήθη στην οικία της κυρίας Αλιμονου, στις 07:40 του Σαββάτου και τα δυο αυτά πρόσωπα προσήχθησαν απο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με κωδικό κλήσης 208-1/Γ’ απο την οικία του μοντέλου στα Βριλήσσια, στο τμήμα Αγίας Παρασκευής.

Δεύτερη, είναι η κατάθεση χωρίς όρκο, της 54χρονης στην οποία, όπως αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε «γίνεται λόγος για περιστατικά κατά παράβαση των άρθρων 6 και 7 του νόμου 3500/2006 ήτοι «Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «Ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή», αντίστοιχα πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα την 04/10/2025 και ώρα 23:00 καθώς και 05/10/2025 και ωρα 05:00 στα Βριλήσσια Αττικής από τον κατηγορούμενο σε βάρος της».