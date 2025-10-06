Οι αθλητές του ΣΔΥ Πατρών ...πήραν τα βουνά!

Πλούσια κ ποικίλη ήταν η δραστηριότητα των μελών τουω ΣΔΥΠ το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου.

Δρομεις του συλλόγου μας, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στη Δυτική Ελλάδα, συμμετείχαν κ διακρίθηκαν σε αγώνες δρόμου κ βουνού με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους "βουνισιους"δρομείς μας μιας κ οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχερειναν την προσπάθειά τους στους αγώνες της Δίβρης κ του Αίνου.Ωστοσο κ οι "ασφαλτινοι" δρομείς μας διακρίθηκαν στους αγώνες δρόμου στο Άργος κ το Αιτωλικό με τη συμμετοχή τους να είναι αξιέπαινη.

Αναλυτικα:

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου διεξήχθη με επιτυχία στη Λάμπεια Ηλείας το 7ο Δίβρις Hard Trail Race με τη συμμετοχή αρκετών μελών του συλλόγου μας που αψηφώντας τις άσχημες καιρικές συνθήκες έδωσαν το παρών στη διοργάνωση σημειώνοντας αρκετές επιτυχίες.

Στη διαδρομή των 32 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΦΟΡΤΗΣ Μάκης,ο οποίος τερμάτισε 4ος στη γενική σειρά με χρόνο 2ω18λ21δ, κ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη, η οποία κατετάγη 3η γενικής γυναικών με χρόνο 3ω22λ27δ.

Στη διαδρομή των 16,8χλμ. συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (1:31:58), ΣΑΡΔΕΛΗΣ Σωτήρης (1:34:55), ΤΖΟΒΟΛΟΥ Δανιηλιδα,η οποία κατέκτησε την 1η θέση γενικής γυναικών με χρόνο 1ω38λ59δ, ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτης (1:39:01), ΑΡΓΙΤΗΣ Ηλίας (1:39:01).

Στη διαδρομή των 9,3χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης (1:09:31) κ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ Μαρία (1:43:52).

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου διεξήχθη κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες το Ainos Mountain Marathon,ο 5ος Μαραθώνιος ορεινού τρεξίματος στον Αίνο της Κεφαλονιάς.

Ο αγώνας που ξεκινούσε από το Πυργί, τους πρόποδες του Αίνου, περιελάμβανε τεχνικά μονοπάτια κ απαιτητικό ανάγλυφο διασχίζοντας όλη την κορυφογραμμή του Αίνου προσφέροντας στους δρομείς μια απίστευτη θέα του νησιού κ των γειτονικών νήσων.

Προκειται για έναν απαιτητικό αγώνα λόγω του δύσκολου ανάγλυφου!

Στη διαδρομή των 23χλμ με θετική υψομετρική 1.200μετρα το μέλος του συλλόγου μας ΡΑΠΤΗ Κατερίνα κατέλαβε την 1η θέση γενικής γυναικών.

Στη διαδρομή των 11χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας,ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία, κ ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία,η οποία κατετάγη 1η στην ηλικιακή της κατηγορία.

Την ίδια μέρα ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων κ Δρομέων Αργολίδας διοργάνωσε με επιτυχία τον 8ο Δρόμο ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ "Από τον οικισμό της Αρχαίας Δειραδας στη Λάρισα" απόστασης 10,5χλμ.Εκει βρέθηκαν για τον σύλλογό μας κ έτρεξαν τη διαδρομή τα μέλη μας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης,ο οποίος κατέκτησε την 1η θέση γενικής με χρόνο 41λ05δ,κ ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου διεξήχθη με επιτυχία στο Αιτωλικό Μεσολογγίου ο 18ος Αγώνας Δρόμου Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του ψαριού!

Στη διαδρομή των 10 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς για τον σύλλογό μας τα μέλη του ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή,η οποία κατέκτησε την 2η θέση γενικής γυναικών με χρόνο 51λ58δ, ΛΑΜΠΟΣ Κωνσταντίνος κ ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος.

Τέλος,στα πλαίσια των αγώνων ορεινού τρεξίματος διεξήχθη την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο 8ος Μετεωριτικος Δρόμος (Meteora trail run), αγώνας αφιερωμένος στην ανάδειξη της μοναδικής φυσικής κ πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Μετεώρων.Στη διαδρομή των 22χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος κ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,4η θέση ηλικιακής, ενώ στη διαδρομή των 9χλμ.συμμετειχε επιτυχώς ο ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του - δρομείς για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού του περασμένου Σαββατοκύριακου προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!