Αμφιλοχία: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου - Σώα η οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου, στην είσοδο της πόλης της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ένα Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση προς την Αμφιλοχία, σε αριστερή στροφή, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί.

Η γυναίκα οδηγός του οχήματος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Αμφιλοχίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος. Το τροχαίο προκάλεσε για λίγη ώρα επιβράδυνση στην κίνηση των οχημάτων προς και από την πόλη.

To συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλαπλά ατυχήματα, ιδίως σε συνθήκες ολισθηρότητας. Κάτοικοι και οδηγοί επαναλαμβάνουν την ανάγκη για βελτίωση και λήψη επιπλέον μέτρων οδικής ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.