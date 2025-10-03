Οι «Τίγρεις» της 335 Μοίρας, από την βάση Αράξου έκλεψαν τις εντυπώσεις με F-16 στην άσκηση «ΝΑΤΟ Tiger Meet 2025»

Η άσκηση ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου και διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας
Η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Αράξου, συμμετείχε, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025», η οποία διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η Μοίρα συμμετείχε με τέσσερα αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.
Συνολικά, στην άσκηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 αεροσκάφη από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.
Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations - COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr