Πάτρα: Σεμινάριο θεάτρου με τον Γιάννη Δρακόπουλο στο Θέατρο Act

Το θέατρο act παρουσιάζει τον δημοφιλή ηθοποιό Γιάννη Δρακόπουλο σε ένα μικρό σεμιναριακό κύκλο με τίτλο: «Προσεγγίζοντας την υποκριτική: τα μεγάλα λάθη και οι πυρηνικοί όροι».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο act στις 18-19-20 Οκτωβρίου 2025.

Ο μικρός αυτός σεμιναριακός κύκλος, απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν να προχωρήσουν σε μια πρώτη γνωριμία με την τέχνη της υποκριτικής αλλά και σε όσους έχουν ήδη εμπλακεί στη διαδικασία είτε πρόκειται για ερασιτέχνες ηθοποιούς, είτε για επαγγελματίες.

Το σεμινάριο εστιάζει τόσο στη συνολική θεώρηση της τέχνης της υποκριτικής όσο και σε συγκεκριμένα ζητήματα εφαρμογής της, τα οποία όντας βαθιά παρεξηγημένα από τη θεατρική κοινότητα οδηγούν σε λάθη και παρανοήσεις που ταλαιπωρούν την πλειοψηφία των ασκούντων σε αυτή την δραματική τέχνη.

Στόχος του είναι να οδηγήσει με ασφαλή βήματα όσους νεοεισερχόμενους στο χώρο αλλά και να δώσει τροφή για επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης του τρόπου εργασίας , σε όσους έχουν ήδη μια διαδρομή στη δραματική τέχνη.

Βιογραφικό Γιάννη Δρακόπουλου:

Ο Γιάννης Δρακόπουλος γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής Νέο Ελληνικό Θέατρο Γιώργου Αρμένη (2002 – 2005 ) και πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος Ε.Μ.Π. Zει και εργάζεται ως ηθοποιός, σκηνοθέτης , συγγραφέας για το θέατρο τον κινηματογράφο και την τηλεόραση Στις θεατρικές ομάδες της ΑΣΟΕΕ και του Ε.Μ.Π. από το 1995 μέχρι το 2004 έδινε σειρές σεμιναρίων πάνω στο θεατρικό παιχνίδι και την παντομίμα. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Lee Breuer , ο Γιώργος Αρμένης , ο Διαγόρας Χρονόπουλος ,ο Τάσος Ψαρράς, ο Γιώργος Σερβετάς, η Αθηνά Τσαγγάρη, ο Γιάννης Κακλέας ο Νίκος Ζαπατίνας, ο Κώστας Γάκης, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, ο Νίκος Περράκης, ο Βασίλης Βαφέας, ο Βαρδής Μαρινάκης, η Πέμυ Ζούνη , ο Θοδωρής Αθερίδης, Αγγελος Φραντζής η Ολγα Μαλέα, Μπάμπης Μακρίδης κ.α. Για τη συμμετοχή του σε ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, έχει τιμηθεί ανά την υφήλιο με διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου.

Πληροφορίες:

Στο θέατρο act στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65 στην Πάτρα.

Ημερομηνίες: Σάββατο 18- Κυριακή 19- Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ώρες: 17.00-22.00 (Συνολικά 15 ώρες) *Μικρές αλλαγές στις ώρες είναι πιθανόν να συμβούν

Κόστος: 120€

Φοιτητικό: 100€

Πληροφορίες-Εγγραφές: 2610272037, 6936122263 και στο act-theater.gr

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης