Συνάντηση του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργου Παναγιωτόπουλου με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επισκέφθηκε την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας στην πόλη και τη διασύνδεσή της με την τοπική κοινωνία.

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνάντησης ήταν η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στις εκδηλώσεις του Επετειακού Έτους 2026. Όπως ανακοινώθηκε, έχει ήδη αποφασιστεί η οργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), τον Δήμο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η προετοιμασία του συνεδρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα αποτελέσει κορυφαία στιγμή διεθνούς προβολής του Μεσολογγίου.

Ο Αντιπρύτανης, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Πανεπιστημιακό campus του Μεσολογγίου. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών και του Συνεδριακού Κέντρου, που πλέον μπορεί να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι επενδύσεις αυτές αναβαθμίζουν ουσιαστικά τον ρόλο του Πανεπιστημίου στην περιοχή και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των φοιτητών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της προσβασιμότητας στο campus. Ο δρόμος που οδηγεί στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις χρειάζεται άμεσα νέο ασφαλτοτάπητα, πεζοδρόμιο και φωτισμό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια φοιτητών και πολιτών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έθεσε το θέμα ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτή την παρέμβαση η συνολική αναβάθμιση του campus παραμένει ελλιπής.