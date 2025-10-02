Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο κάστρο του Ουίνδσορ - ΒΙΝΤΕΟ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακινείται με ηλεκτ...

Στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ

Ένα βίντεο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην Βρετανία, να οδηγεί ένα ηλεκτρικό πατίνι στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ έχει ενθουσιάσει τους φανατικούς φίλους του βασιλικού Οίκου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 43 ετών, χρησιμοποίησε το πατίνι για να συναντήσει τον Eugene Levy παρουσιαστή της σειράς του Apple+ The Reluctant Traveler.

 

Ο πρωταγωνιστής του American Pie επισκέφθηκε το κάστρο του Ουίνδσορ και είχε μια ιδιωτική ξενάγηση στην επίσημη βασιλική κατοικία από τον μελλοντικό βασιλιά. Σε ένα νέο κλιπ, ο Ουίλιαμ φαίνεται να γλιστράει αβίαστα με ένα σκούτερ, πριν σταματήσει και κατέβει μπροστά στον παρουσιαστή της εκπομπής – κάνοντας τον Eugene να ξεσπάσει σε γέλια.

“Αυτό είναι το μέσο μεταφοράς σας; ρώτησε ο Eugene, με τον πρίγκιπα να επιβεβαιώνει και να λέει ότι “ναι” όταν είναι στον συγκεκριμένο χώρο.  “Δεν είμαι της περιπέτειας, οπότε στην πραγματικότητα δεν έχω ανέβει ποτέ σε ένα τέτοιο”, είπε ο Eugene.

 “Μετακινείται ωραία, είναι αρκετά διασκεδαστικό”, είπε ο Ουίλιαμ. Το πλήρες επεισόδιο του The Reluctant Traveler θα προβληθεί την Παρασκευή. Πέρα από τις πιο ανάλαφρες στιγμές, ο Ουίλιαμ μίλησε επίσης για τη θλίψη, την οικογένεια και τα σχέδια για το μέλλον.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φακός «πιάνει» τον πρίγκιπα να μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι. Άλλωστε όπως παραδέχτηκε με το ηλεκτρικό σκούτερ μετακινείται μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Ειδήσεις Τώρα

Αχαΐα: «Ναι» από τους Ρομά για τους Ρομά σε καταυλισμούς

Κακοκαιρία: Πλημμύρες με την πρώτη βροχή σε Αιτωλικό και Κατοχή

Δένδιας: Αδιανόητο να μην ικανοποιείται το αίτημα του Ρούτσι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πρίγκιπας Ουίλιαμ Ηλεκτρικό Πατίνι

Spotlight