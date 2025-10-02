Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο κάστρο του Ουίνδσορ - ΒΙΝΤΕΟ

Στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ
Ένα βίντεο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην Βρετανία, να οδηγεί ένα ηλεκτρικό πατίνι στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ έχει ενθουσιάσει τους φανατικούς φίλους του βασιλικού Οίκου.
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 43 ετών, χρησιμοποίησε το πατίνι για να συναντήσει τον Eugene Levy παρουσιαστή της σειράς του Apple+ The Reluctant Traveler.
Ο πρωταγωνιστής του American Pie επισκέφθηκε το κάστρο του Ουίνδσορ και είχε μια ιδιωτική ξενάγηση στην επίσημη βασιλική κατοικία από τον μελλοντικό βασιλιά. Σε ένα νέο κλιπ, ο Ουίλιαμ φαίνεται να γλιστράει αβίαστα με ένα σκούτερ, πριν σταματήσει και κατέβει μπροστά στον παρουσιαστή της εκπομπής – κάνοντας τον Eugene να ξεσπάσει σε γέλια.
“Αυτό είναι το μέσο μεταφοράς σας; ρώτησε ο Eugene, με τον πρίγκιπα να επιβεβαιώνει και να λέει ότι “ναι” όταν είναι στον συγκεκριμένο χώρο. “Δεν είμαι της περιπέτειας, οπότε στην πραγματικότητα δεν έχω ανέβει ποτέ σε ένα τέτοιο”, είπε ο Eugene.
“Μετακινείται ωραία, είναι αρκετά διασκεδαστικό”, είπε ο Ουίλιαμ. Το πλήρες επεισόδιο του The Reluctant Traveler θα προβληθεί την Παρασκευή. Πέρα από τις πιο ανάλαφρες στιγμές, ο Ουίλιαμ μίλησε επίσης για τη θλίψη, την οικογένεια και τα σχέδια για το μέλλον.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φακός «πιάνει» τον πρίγκιπα να μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι. Άλλωστε όπως παραδέχτηκε με το ηλεκτρικό σκούτερ μετακινείται μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ.
