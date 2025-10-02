Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι στο κάστρο του Ουίνδσορ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 43 ετών, χρησιμοποίησε το πατίνι για να συναντήσει τον Eugene Levy παρουσιαστή της σειράς του Apple+ The Reluctant Traveler.

Ένα βίντεο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, στην Βρετανία, να οδηγεί ένα ηλεκτρικό πατίνι στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ έχει ενθουσιάσει τους φανατικούς φίλους του βασιλικού Οίκου.

Ο πρωταγωνιστής του American Pie επισκέφθηκε το κάστρο του Ουίνδσορ και είχε μια ιδιωτική ξενάγηση στην επίσημη βασιλική κατοικία από τον μελλοντικό βασιλιά. Σε ένα νέο κλιπ, ο Ουίλιαμ φαίνεται να γλιστράει αβίαστα με ένα σκούτερ, πριν σταματήσει και κατέβει μπροστά στον παρουσιαστή της εκπομπής – κάνοντας τον Eugene να ξεσπάσει σε γέλια.

“Αυτό είναι το μέσο μεταφοράς σας; ρώτησε ο Eugene, με τον πρίγκιπα να επιβεβαιώνει και να λέει ότι “ναι” όταν είναι στον συγκεκριμένο χώρο. “Δεν είμαι της περιπέτειας, οπότε στην πραγματικότητα δεν έχω ανέβει ποτέ σε ένα τέτοιο”, είπε ο Eugene.

“Μετακινείται ωραία, είναι αρκετά διασκεδαστικό”, είπε ο Ουίλιαμ. Το πλήρες επεισόδιο του The Reluctant Traveler θα προβληθεί την Παρασκευή. Πέρα από τις πιο ανάλαφρες στιγμές, ο Ουίλιαμ μίλησε επίσης για τη θλίψη, την οικογένεια και τα σχέδια για το μέλλον.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φακός «πιάνει» τον πρίγκιπα να μετακινείται με ηλεκτρικό πατίνι. Άλλωστε όπως παραδέχτηκε με το ηλεκτρικό σκούτερ μετακινείται μέσα στο κάστρο του Ουίνδσορ.