Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη

Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το μεσημέρι της Πέμπτης 02.10.2025, στη θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση από την «Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Επειγόντων Περιστατικών της Τουρκίας» (AFAD), σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ ανοιχτά της θάλασσας του Μαρμαρά, με εστιακό βάθος 6,71 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε γειτονικές επαρχίες.

Το Ινστιτούτο Καντίλλι κατέγραψε τη δόνηση με μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι αρχές προειδοποιούν οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: To «λατομείο» στο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς, για το οποίο έχουν όλοι άγνοια!- Τι συμβαίνει; ΦΩΤΟ

Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν υπόγεια σπιτιών και καταστημάτων

Βρετανία: Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Τουρκία

Ειδήσεις