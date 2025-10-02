Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σύλληψη ανήλικου για κατοχή κάνναβης

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός ανήλικου και της μητέρας του, στο πλαίσιο ελέγχων για ναρκωτικές ουσίες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,9 γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

 

