Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζάκυνθος: Συνελήφθη καθαρίστρια ξενοδοχείου που έκλεψε κοσμήματα από δωμάτιο

Ζάκυνθος: Συνελήφθη καθαρίστρια ξενοδοχε...

Η 34χρονη αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ καθώς και άλλα αντικείμενα

Μια 34χρονη ημεδαπή συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, καθώς φέρεται να διέπραξε κλοπή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.

Η 34χρονη ήταν εργαζόμενη ως προσωπικό καθαρισμού, στην επιχείρηση και σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ καθώς και άλλα αντικείμενα από δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Ειδήσεις Τώρα

Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο»

Μετεγγραφές φοιτητών: Λήγει σήμερα η προθεσμία

Κεφαλονιά: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι του Πόρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος

Ειδήσεις