Καιρός: Ήχησε το 112 στη Λακωνία – «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες»

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/25. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112 που εστάλη στους κατοίκους.

Για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που θα πλήξουν τη Λακωνία σήμερα Πέμπτη (2.10.25) προειδοποιεί το 112 τους κατοίκους της περιοχής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λακωνία</a><br><br> Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.<br><br> Προσοχή στις μετακινήσεις σας. <br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.<br><br>…</p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1973627757851480444?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2025</a></blockquote>

Υπενθυμίζεται ότι μηνύματα του 112 εστάλησαν σε κατοίκους του Ιονίου, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και τους καλούν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Οι βροχές ενδέχεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν πάνω από τα 1.300-1.800 μέτρα.

Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής.

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Την Πέμπτη

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.