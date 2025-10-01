Πύργος: Θλίψη για το πρόωρο φευγιό του Κώστα Σαραντόπουλου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Κώστας Σαραντόπουλος σε ηλικία 54 ετών, γνωστός Πυργιώτης και ιδιαίτερα αγαπητός.

Το τελευταίο διάστημα έδωσε μια μάχη για την υγεία του που δεν μπόρεσε να κερδίσει και δυστυχώς ο καρκίνος “πήρε” ένα από τα καλύτερα παιδιά, όπως γράφει το ilialive.gr.

Καλός φίλος, ιδιαίτερα αγαπητός ο Κώστας Σαραντόπουλος, συνέχισε για κάποια χρόνια την πορεία του πατέρα του με το κατάστημα ενδυμάτων “Elegance” στην οδό Αιόλου.

Ως δραστήριος νέος πέρασε και από τα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού ABC.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.