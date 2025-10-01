Στην Πάτρα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου
Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Ν.Δ διοργαώνει επετειακή εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της (Κορίνθου 273 Γ) στην Πάτρα.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
