Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Στην Πάτρα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στην Πάτρα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφο...

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Ν.Δ διοργαώνει  επετειακή εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της (Κορίνθου 273 Γ) στην Πάτρα.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κωνσταντίνος Κυρανάκης ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας

Ειδήσεις