Αιγιάλεια: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ανέρχεται στα 52.700 ευρώ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη συστηματική διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στην Αιγιαλεία με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε .

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στο Αίγιο και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούμενος υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στην οικία της, ζήτησε από την γυναίκα να συγκεντρώσει κοσμήματα, χρήματα και τηλεχειριστήρια σε λεκάνη και στη συνέχεια να τα τοποθετήσει σε σημείο εξωτερικά της οικίας της.

Η γυναίκα αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους σε σταθμευμένο όχημα, κοντά στην οικία της γυναίκας, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος συνελήφθη κατά την είσοδο του στο προαύλιο χώρο της οικίας,όπου μετέβη προκειμένου να παραλάβει τη λεκάνη με τα υποτιθέμενα κοσμήματα και χρήματα.

Σε σωματικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στους συλληφθέντες βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων ερευνών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες από τις 11- 8-2025 έως τις 29-9-2025 συγκρότησαν δομημένη εγκληματική ομάδα και ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης (modus operandi), διέπραξαν συνολικά ακόμη -17- κλοπές (5 τετελεσμένες - 12 απόπειρες), στην Αιγιαλεία και στην Άρτα, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.700 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 45.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος, διέπρατταν κλοπές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε οικίες στον αστικό ιστό της πόλης του Αιγίου, ζητώντας από τα υποψήφια θύματα τους να τοποθετήσουν έξω από τις οικίες τους, λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες και τηλεχειριστήρια που τυχόν εκπέμπουν ακτινοβολία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Επιπλέον, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές είχαν εφοδιαστεί με κάρτες sim κινητών τηλεφώνων ονομαστικοποιημένων σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones».

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που θα τελεσφορούσαν οι απόπειρες των κλοπών τα μέλη της εγκληματικής ομάδας θα αποκόμιζαν επιπλέον -5.000- ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας -45.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για τέλεση αξιόποινων πράξεων.