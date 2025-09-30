Άγιος έρωτας: Ο Παύλος σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας

Εξελίξεις που θα κόψουν την ανάσα των τηλεθεατών έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 5ο: Η Θάλεια αποφασίζει και εκείνη να τον εμπιστευτεί και του ζητάει να την βοηθήσει με το σχέδιό της: να πάρει το μαγαζί του Παύλου στην ιδιοκτησία της. Θέλει διακαώς να αποκαταστήσει τη σχέση της με τη Χλόη και πιστεύει ότι το κοινό τους μίσος για τον Παύλο, θα τις ενώσει. Η Χλόη εντωμεταξύ, βρίσκεται μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση. Ο πατήρ Νικόλαος τής αποκαλύπτει ότι βρήκε τα χαμένα ίχνη της κόρης της και μπορεί να την βοηθήσει να την ξαναδεί. Όμως, η «προδοσία» του, έχει ρημάξει τόσο βαθιά την καρδιά της Χλόης που δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα πια.

Ο Παύλος, σκηνοθετεί τη δολοφονία της Ολυμπίας και το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία καλύπτοντας για ακόμα μια φορά τα ίχνη του. Όμως, ο κλοιός γύρω του δείχνει να σφίγγει επικίνδυνα. Η επιστροφή του νέου δικηγόρου του Κυριάκου στη Στέρνα, του Αντρέα Ιωάννου, δεν δίνει ελπίδες μόνο στον Κυριάκο.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 6ο: Ο Παύλος, έχοντας μάθει πως μία από τις επιστολές της Ολυμπίας είχε αποδέκτη τη Θάλεια, έρχεται στο σπίτι για να προλάβει να τη βρει αυτός πριν φτάσει στα χέρια της γυναίκας του. Παράλληλα, ο Νικηφόρος ξεκινάει την έρευνα του στο γραφείο της Καραντωνάκη προσπαθώντας να καταλάβει αν πρόκειται όντως για αυτοκτονία ή αν βρίσκεται μπροστά σε άλλη μια εγκληματική ενέργεια

Ο Κυριάκος στη φυλακή είναι πεπεισμένος πως ο Αντρέας είναι η μοναδική του ελπίδα για να βγει από τη φυλακή, ενώ και η Χριστίνα συναντά τον Αντρέα ζητώντας του να αναλάβει το διαζύγιό της με τον Κλεάνθη. Ο π. Νικόλαος ερχόμενος στην ΠΑ-ΜΑΡ για να ενημερώσει τον Παύλο για τον θάνατο της Ολυμπίας, βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την αλήθεια. Πέφτει στα χέρια του η επιστολή που μόλις του έχει φέρει ο Τόλης από το σπίτι του παπά Χαράλαμπου.