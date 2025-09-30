«Παγώνει» με δικαστική απόφαση η κατεδάφιση του λιμενίσκου στο Κρυονέρι- Σε αναμονή για το «πράσινο» φως από την Περιφέρεια για καθαρισμό του

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής Αιγιαλείας και της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, για τη διάσωση αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση των λιμενίσκων Διακοπτού και Κρυονερίου, που εδώ και δεκαετίες αποτελούν σημεία αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες.

Μετά την δικαστική αναστολή των εργασιών κατεδάφισης του λιμενίσκου του Διακοπτού, πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών αναστέλλει και την εκτέλεση των δύο πρωτοκόλλων κατεδάφισης του λιμενίσκου του Κρυονερίου, που είχε οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου μετά από αναβολή για την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Κατά της εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης είχε ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ο Ναυτικός και Αθλητικός Ομιλος «Άγιος Νικόλαος» Κρυονερίου. Το δικαστήριο δέχτηκε την εν λόγω αίτηση και με προσωρινή διαταγή του, απαγορεύει οποιαδήποτε εργασία κατεδάφισης των εγκαταστάσεων του λιμενίσκου, που θα προκαλούσε -μεταξύ άλλων- και ανυπολόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μετά από αυτή την θετική εξέλιξη, αναμένεται και η απόφαση εκ μέρους του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη για τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού του λιμενίσκου, καθώς με τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί προσχώσεις από φερτά υλικά στην είσοδο του λιμενίσκου και εντός αυτού, γεγονός που έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη την είσοδο και έξοδο των δεκάδων σκαφών που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει και πρόβλημα δημόσιας υγείας από τα λιμνάζοντα ύδατα.

«Η τοπική κοινωνία θέλει, στην συντριπτική της πλειοψηφία, τη νομιμοποίηση και κατ’ επέκταση τη διάσωση των λιμενίσκων σε Κρυονέρι και Διακοπτό, ενώ δικός μας στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμισή τους προς όφελος των κατοίκων και της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης των δύο περιοχών» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Οικονόμου.