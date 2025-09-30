Μεσολόγγι: Χαμός στο δημοτικό συμβούλιο - Προκλητική ατάκα πρώην δημάρχου

Ο πρώην δήμαρχος επιτέθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Μεσολόγγι, σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση με αμοιβαίες καταγγελίες και λογομαχίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του aixmi-news.gr, ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος επιτέθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων λέγοντας ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».
"Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα"
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Καραπάνος άφησε να εννοηθεί πως η διευθύντρια του δήμου άλλαξε τη στάση της, ενδεχομένως για να ευνοηθεί κατά τις αξιολογήσεις των υπαλλήλων.
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου των εργαζομένων, Βασίλη Μπαρμπετάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την κατηγορία ως «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», δήλωσε.
«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του», απάντησε ο πρώην δήμαρχος, αφήνοντας υπονοούμενα για προνόμια και έλλειψη αντικειμενικότητας.
Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, παρά τις άκαρπες προσπάθειες της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να επιβάλει την τάξη. Ο κ. Καραπάνος που δεν συμμερίστηκε τις προσπάθειες αυτές, συνέχισε την κόντρα με τον πρόεδρο των εργαζομένων με πιο ακραίες εκφράσεις. «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
