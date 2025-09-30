Δροσιά: Ψάχνουν και για συνεργό του δράστη που πυροβόλησε τον 38χρονο έξω από το σπίτι του

Το ενδεχόμενο να είχε συνεργό ο δράστης της επίθεσης εναντίον του 38χρονου στη Δροσιά που πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν έξι και είκοσι σήμερα (30/9/2025) όταν ο 38χρονος που είχε βγει έξω από το διαμέρισμα του στη λεωφόρο Σταμάτα στη Δροσιά δέχτηκε τους πρώτους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος αλλά και αυτόπτες μάρτυρας τον πλησίασε ένας άνδρας ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα και τους έριξε δύο σφαίρες. Οι αρχές πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε και κάποιο συνεργό, μετά από πληροφορίες από μάρτυρες.

Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε και επέστρεψε μετά από 8 λεπτά, αποφασισμένος να βγάλει από τη ζωή τον άνθρωπο που είχε βάλει στο στόχαστρο του. Αυτή τη φορά το εντόπισε στον κήπο του σπιτιού και χωρίς να διστάσει σήκωσε το όπλο και του έριξε τέσσερις σφαίρες.

Η ώρα είχε φτάσει έξι και μισή, όταν ο δράστης άρχισε να περπατάει με γρήγορο βηματισμό στους κεντρικούς δρόμους της Δροσιάς κι εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από τα σπίτια τους, ένα αδύνατο άτομο με σκούρα ρούχα κινήθηκε στο οδό Πόντου και στη συνέχεια έφτασε στη διασταύρωση των οδών Σολωμού και Πετρίτη.

Εκεί όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ύποπτο άτομο επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένα άλλο άτομο. Έτσι οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν πληροφορηθεί για αυτές τις μαρτυρίες, εξετάζουν ο δράστης να είχε και συνεργό ο οποίος το βοήθησε στον τρόπο διαφυγής του.