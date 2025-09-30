Δροσιά: Ψάχνουν και για συνεργό του δράστη που πυροβόλησε τον 38χρονο έξω από το σπίτι του

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ύποπτο άτομο επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένα άλλο άτομο για να φύγει από το σημείο
Το ενδεχόμενο να είχε συνεργό ο δράστης της επίθεσης εναντίον του 38χρονου στη Δροσιά που πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.
Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν έξι και είκοσι σήμερα (30/9/2025) όταν ο 38χρονος που είχε βγει έξω από το διαμέρισμα του στη λεωφόρο Σταμάτα στη Δροσιά δέχτηκε τους πρώτους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος αλλά και αυτόπτες μάρτυρας τον πλησίασε ένας άνδρας ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα και τους έριξε δύο σφαίρες. Οι αρχές πλέον εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε και κάποιο συνεργό, μετά από πληροφορίες από μάρτυρες.
Στη συνέχεια ο δράστης έφυγε και επέστρεψε μετά από 8 λεπτά, αποφασισμένος να βγάλει από τη ζωή τον άνθρωπο που είχε βάλει στο στόχαστρο του. Αυτή τη φορά το εντόπισε στον κήπο του σπιτιού και χωρίς να διστάσει σήκωσε το όπλο και του έριξε τέσσερις σφαίρες.
Η ώρα είχε φτάσει έξι και μισή, όταν ο δράστης άρχισε να περπατάει με γρήγορο βηματισμό στους κεντρικούς δρόμους της Δροσιάς κι εξαφανίστηκε.
Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από τα σπίτια τους, ένα αδύνατο άτομο με σκούρα ρούχα κινήθηκε στο οδό Πόντου και στη συνέχεια έφτασε στη διασταύρωση των οδών Σολωμού και Πετρίτη.
Εκεί όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες το ύποπτο άτομο επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένα άλλο άτομο. Έτσι οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν πληροφορηθεί για αυτές τις μαρτυρίες, εξετάζουν ο δράστης να είχε και συνεργό ο οποίος το βοήθησε στον τρόπο διαφυγής του.
Ο 38χρονος που νοσηλεύεται στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού καθώς από τις σφαίρες έχει χτυπηθεί στο θώρακα και στη μέση, ανάφερε στους αστυνομικούς ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο νυν σύντροφος της γυναίκας με την οποία είχε σχέση στο παρελθόν κι είχαν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.
Μάλιστα οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι κάκιστες, αφού κι οι δύο πλευρές διεκδικούν την επιμέλεια του παιδιού τους.
Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του δράστη
Σε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται ένα άτομο που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο δράστης λίγο μετά τους τρεις πρώτους πυροβολισμούς εναντίον του 38χρονου. Από τους αστυνομικούς στο σημείο βρέθηκαν επίσης τρεις κάλυκες.
Από κάμερες ασφαλείας αλλά και από καταθέσεις κατοίκων οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της περίεργης αυτής υπόθεσης.
Υπάρχει διαμάχη με την πρώην σύντροφο για την επιμέλεια του παιδιού
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και από την κατάθεση που έχει δώσει το θύμα, οι έρευνες των αστυνομικών έχουν επικεντρωθεί στον σύντροφο της πρώην κοπέλας του 38χρονου, με τον οποίο έχουν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.
Το επικρατέστερο σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης έχει να κάνει με τη διαμάχη που είχε ο 38χρονος με την πρώην σύντροφό του, που κατάγεται από τη Ρουμανία, για την επιμέλεια του παιδιού τους.
Έτσι, αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την ενέδρα, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να αποφάσισε να παρέμβει πυροβολώντας τον 38χρονο.
«Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα», λέει μάρτυρας στο Live News.
