4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάτρας: Open Day: Scouts Luna Park

Το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάτρας γνωστοποιεί με ανακοίνωση του, τη διοργάνωση μίας δράσης αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα διοργανώνεται το Open Day: Scouts Luna Park – Έλα να ζήσεις τη μαγεία του Προσκοπισμού.

Το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάτρας, που εδρεύει στην Αγυιά, προσκαλεί τον κόσμο το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην Πλατεία Παναχαϊκής, σε μία ξεχωριστή δράση γεμάτη παιχνίδι, χαρά και ανακαλύψεις!

Με τίτλο Open Day: Scouts Luna Park, η δράση μας είναι ανοιχτή για παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών και αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του Προσκοπισμού – έναν κόσμο που χτίζει φιλίες, καλλιεργεί αξίες και χαρίζει εμπειρίες ζωής, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, παιχνίδια και εκπλήξεις, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει τα εξής:

Βάλε το κέφι σου, φόρεσε το χαμόγελό σου και έλα να ζήσεις μια ξεχωριστή εμπειρία μαζί μας, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση για νέους στον κόσμο!

Για περισσότερες πληροφορίες: 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πάτρας

Instagram: @4o_seascouts_ patras

Email:4nppatras@sep.org.gr