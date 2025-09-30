Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Η κατάργηση του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου υποβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Πάτρας»

«Πρόκειται για μία εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για το σκεπτικό της απόφασης όσο και για τις ευρύτερες συνέπειές της, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η πρόσφατη απόφαση για την παύση λειτουργίας του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου (ΝΑ.Σ.Ι.), που μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως Ναυτική Διοίκηση Ιονίου (ΝΑ.Δ.Ι.) στην Πάτρα, προκαλεί έντονη ανησυχία στους πολίτες της πόλης αλλά και ευρύτερα στη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα τόσο για το σκεπτικό της απόφασης όσο και για τις ευρύτερες συνέπειές της, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η Ναυτική Διοίκηση Ιονίου που αποτελεί ιστορικό θεσμό για την πόλη της Πάτρας και το Πολεμικό Ναυτικό με σχεδόν έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας (από τη δεκαετία του 1930), έχει συνδεθεί βαθιά με την ταυτότητα της περιοχής, τη ναυτική ιστορία της πόλης αλλά και με την εθνική άμυνα και ασφάλεια. Παράλληλα, η λειτουργία της είχε επί δεκαετίες πολύπλευρη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία, υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας, τοπικές επιχειρήσεις και διοικητικές υποδομές.

Επιπλέον, η Πάτρα κατέχει διαχρονικά γεωστρατηγική θέση ως δυτική πύλη προς την Ιταλία και το Ιόνιο, ως περιοχή επιτήρησης των θαλάσσιων οδών, ελέγχου των παράκτιων ασφαλειών και των κινήσεων στο δυτικό θαλάσσιο χώρο γεγονός που καθιστά την πόλη μας κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια, ειδικά υπό τις τρέχουσες προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στην παρούσα συγκυρία, όπου το Ιόνιο πέλαγος αποκτά όλο και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία ως θαλάσσιος δίαυλος εμπορίου, τουρισμού και πρόσβασης σε πιθανούς ενεργειακούς πόρους έρχεται η πρόταση για οριστική κατάργηση του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου στο πλαίσιο της «Β’ φάσης αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων» δημιουργώντας σοβαρές αμφιβολίες ως προς το τι είδους επιχειρησιακές ανάγκες εξυπηρετεί.

Επειδή ο Ναυτικός Σταθμός Ιονίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Πάτρας, με πολυετή παρουσία που ενισχύει θεσμικά τη θέση της πόλης,

Επειδή το Ιόνιο πέλαγος είναι κομβικής σημασίας για τα εθνικά συμφέροντα, τόσο από στρατηγική, όσο και από οικονομική και ενεργειακή σκοπιά,

Επειδή η κατάργηση του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου θα έχει συνέπειες για τους εργαζόμενους της εν λόγω μονάδας αλλά και ευρύτερα για τις επιχειρήσεις και τις υποδομές που συνδέονται με αυτόν.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Ποιο είναι το ακριβές σκεπτικό της απόφασης για την κατάργηση του Ναυτικού Σταθμού Ιονίου στην Πάτρα ;

2. Έχει εκτιμηθεί το γεωστρατηγικό κόστος από την απομάκρυνση του Ναυτικού Σταθμού από το Ιόνιο πέλαγος;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επαναξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν την άδικη αυτή απόφαση;