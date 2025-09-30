Δολοφόνησε τον γαμπρό του – Έριξε βιτριόλι στον σύζυγό της: 6 διάσημοι Έλληνες που μπήκαν φυλακή

Η λάμψη της δημοσιότητας συχνά κρύβει σκοτεινές πτυχές. Πίσω από τα φώτα της σκηνής και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, αρκετοί διάσημοι Έλληνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον νόμο και πέρασαν το κατώφλι της φυλακής.

Άλλοι για οικονομικά σκάνδαλα, άλλοι για παρανομίες που σόκαραν το κοινό, οι ιστορίες τους αποδεικνύουν πως κανείς δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης.

Το Youweekly.gr συγκέντρωσε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που απασχόλησαν τα media και το κοινό, αφήνοντας το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα.

Διάσημοι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής



Σωτηρία Μπέλλου

Η Σωτηρία Μπέλλου φυλακίστηκε τρεις φορές.

