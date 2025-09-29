Porto Leone: Η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει τα ηνία του καμπαρέ

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στo επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 22:30.

Όπως θα δούμε στο «Porto Leone» που μεταδίδεται στον ALPHA, η οικογένεια Καπετανάκου καταρρέει μετά τον θάνατο του Στράτου και η Αλεξάνδρα αποφασίσει να αναλάβει τα ηνσία του καμπαρέ.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 4ο: Η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον συνδέουν µε το µοιραίο βράδυ, να καταθέσει στον Γιάμαρη πως δεν ξέρει τίποτα και να προχωρήσει µε την ζωή του. Το πένθος του Ηλία Καπετανάκου μεταφράζεται ως αδυναμία στην Τρούµπα, επηρεάζοντας τις δουλειές στα µαγαζιά του. Η οικογένεια Καπετανάκου φαίνεται να καταρρέει, όταν η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε, ενώ, λίγο αργότερα, την επισκέπτεται η Καίτη για να της αποκαλύψει ότι ξέρει ποιος µαχαίρωσε τον Στράτο.